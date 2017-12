Primele date despre planeta pitică Pluto au ajuns pe Terra

Primele date de la „întâlnirea” sondei spaţiale americane New Horizons cu planeta pitică Pluto au ajuns pe Terra. Evenimentul a constituit o premieră, Pluto fiind cel mai îndepărtat corp ceresc de acest tip explorat vreodată de oameni. Sonda americană New Horizons a ajuns marţi, la ora 11.49 GMT (14.49, ora României), la cea mai mică distanţă de planeta pitică Pluto, 12.500 de kilometri, "întâlnirea" fiind considerată de specialişti principalul eveniment spaţial al anului 2015, potrivit site-ului NASA. Sonda New Horizons, lansată de NASA în 2006 şi care a călătorit 5,3 miliarde de kilometri prin spaţiu, este destinată cercetării planetei pitice Pluto, dar şi corpurilor spaţiale din Centura Kuiper, într-o misiune fără precedent. "Pluto a avut primul său vizitator", a anunţat pe Twitter preşedintele american, Barack Obama. "Mulţumim, NASA. Aceasta este o zi mare pentru descoperirile ştiinţifice şi pentru supremaţia americană", a adăugat acesta.

După un zbor de 13 ore la mică distanţă de Pluto, sonda New Horizons a transmis primele date către Terra, confirmând astfel faptul că a supravieţuit acelei "întâlniri" spaţiale, pe durata căreia a navigat cu o viteză de 49.000 de kilometri pe oră în interiorul sistemului de corpuri cereşti alcătuit din Pluto şi sateliţii săi.

Directorii misiunii estimau că riscul de coliziune a sondei New Horizons cu un corp spaţial din acel sistem era de 1 la 10.000. Sonda americană a plutit la doar 12.472 kilometri deasupra lui Pluto - o distanţă echivalentă cu aceea dintre New York şi Mumbai. La ora programată, New Horizons a stabilit contactul radio cu cercetătorii de la Laboratorul de fizică aplicată din cadrul Universităţii „Johns Hopkins“ din Baltimore. Întrucât 99% din totalul datelor colectate de New Horizons în timpul survolării lui Pluto au fost preluate, supravieţuirea sondei pe durata acelei apropieri de planeta pitică a reprezentat un element-cheie pentru succesul misiunii. New Horizons a petrecut peste opt ore pe orbita lui Pluto după trecerea momentului în care s-a aflat la cea mai mică distanţă de planeta pitică, pentru o serie de experimente ştiinţifice care au vizat studierea atmosferei acesteia şi realizarea de fotografii pe timp de noapte, folosind doar lumina reflectată de Charon, cel mai mare dintre sateliţii săi naturali. Primul semnal radio transmis de New Horizons a avut nevoie de patru ore şi jumătate pentru a ajunge pe Terra, călătorind cu viteza luminii şi parcurgând distanţa de 4,88 miliarde de kilometri dintre Pluto şi planeta noastră.

Deja, o serie de imagini şi măsurători transmise de New Horizons înainte de apropierea istorică de marţi i-au determinat pe savanţi să îşi schimbe părerea despre această planetă pitică. Considerată în trecut un corp ceresc îngheţat şi lipsit de viaţă, Pluto prezintă semne de activitate geologică, iar oamenii de ştiinţă au descoperit dovezi ale unor mişcări tectonice trecute sau prezente. De asemenea, savanţii americani consideră că ninsori cu zăpadă de azot şi metan au loc pe Pluto. Pluto parcurge o rotaţie completă în jurul Soarelui în 248 de ani, iar traiectoria sa este atât de neregulată încât produce modificări radicale de la un anotimp la altul. "Acum, Sistemul Solar se va deschide şi mai mult în faţa noastră, dezvăluind secretele îndepărtatului Pluto", a declarat astrofizicianul britanic Stephen Hawking într-un mesaj difuzat de NASA TV. "Continuăm să explorăm pentru că suntem oameni şi vrem să cunoaştem cât mai multe lucruri. Sper că Pluto ne va ajuta în această călătorie a noastră", a adăugat Stephen Hawking.