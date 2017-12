Problema localităților care nu au apă curentă, la Expo Apa 2015

Palatul Parlamentului din București este, din 15 iunie și până astăzi, gazda celei de-a 17-a ediţii a Expo Apa. La ediția de anul acesta, peste 90 de branduri au expus cele mai noi echipamente și tehnologii în procesarea și epurarea apei, dar și soluții moderne pentru combaterea secetei. ”Expo Apa a câștigat an de an în strălucire și în consistență. Este unul din cele mai importante evenimente de acest gen din Europa și, poate, din lume”, a precizat preşedintele Asociaţiei Române a Apei (ARA), directorul general al RAJA Constanţa, Felix Stroe, la conferința de deschidere a Expo Apa. La eveniment au participat oficialităţi atât din România, cât și din lume. ”Problemele în sectorul apei sunt complexe, iar ca să le rezolvăm necesită cooperare. Această întâlnire, organizată de ARA, reprezintă un pas important pentru un management mai bun în sectorul apei din România”, a declarat preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Apei, Helmut Kroiss.

PROBLEME În ultimii ani, companiile de profil au făcut investiţii uriaşe pentru ca localitățile României să dispună de rețea de apă curentă. Cu toate acestea, operatorii încă se confruntă cu probleme. ”Principala problemă cu care se confruntă operatorii de apă este finalizarea POS Mediu. Este primul program masiv de investiții în sector post-aderare. Este un program care trebuia finalizat în 2013, dar care a fost prelungit până la 31 decembrie 2015. Până la sfârșitul acestui an, localitățile cu peste 10.000 de locuitori ar trebui să aibă rezolvată integral problema branşamentelor la reţeaua de apă şi de canalizare şi să fie racordate la o staţie de epurare”, a spus președintele ARA. Prezenți la eveniment au fost şi ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, dar și secretarul din Camera Deputaților, Marcel Ciolacu. ”O bună parte a populației din România încă nu are acces la apă potabilă sigură și de calitate. Este un adevăr trist, dar trebuie ca în cel mai scurt timp să producem schimbări majore. De altfel, peste 60% din sumele din programele operaționale sectoriale de mediu sunt alocate în prezent modernizării și amenajării resurselor de apă din România”, a subliniat Marcel Ciolacu. Expo Apa se desfășoară într-un ceas aniversar, 2015 fiind al 20-lea an de existență al ARA.