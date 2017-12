Profesorii care vor să predea ca suplinitori vor da încă un examen

Anul trecut, profesorii suplinitori care au luat note peste cinci la concursul naţional de titularizare au fost repartizaţi direct, în ordinea mediilor. Iată însă că Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEdC) a elaborat o nouă metodologie pentru examenul de titularizare. Posturile sau catedrele rămase vacante după organizarea concursului de titularizare şi repartizarea candidaţilor care au luat cel puţin nota şapte vor fi ocupate printr-un nou concurs de suplinire, organizat de inspectoratele şcolare, în aceleaşi condiţii ca şi concursul de titularizare. O altă noutate constă în faptul că educatorii şi învăţătorii din unităţile cu predare în limbile minorităţilor vor susţine o probă scrisă cu subiecte mixte la limba şi literatura română şi maternă, pentru ocuparea posturilor din respectivele unităţi, conform noii metodologii a mişcării personalului didactic, aprobate de MEdC. Candidaţii care susţin o astfel de probă scrisă şi obţin cel puţin nota cinci sînt repartizaţi numai pe posturi didactice vacante de educatori sau învăţători la unităţi de învăţămînt, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale, potrivit oficialilor din cadrul Ministerului Educaţiei. În 2006, pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau rezervate de educatoare sau învăţători din unităţile de învăţămînt, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale, candidaţii au susţinut două probe scrise, în prima zi proba de limba şi literatura română, iar a doua zi cea de limba şi literatura maternă. În anul şcolar 2006-2007, în judeţele pilot pentru descentralizarea în învăţămîntul preuniversitar, anume Brăila, Cluj, Dolj, Harghita, Iaşi, Neamţ, Satu-Mare şi Sibiu, nu se va mai da proba practică, aşa cum s-a întîmplat în 2005-2006. În acest an, candidaţii nu vor mai susţine activitate didactică la clasa evaluată prin calificativul admis-respins. În plus, în cadrul metodologiilor din acest an, se detaliază modalităţile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru asigurarea egalităţii de şanse pentru candidaţii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.