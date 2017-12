Programul meciurilor din weekend la Trofeul „Telegraf”

Ediția a 25-a a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din țară rezervat veteranilor, va începe la sfârșitul acestei săptămâni, în Sala Sporturilor din Constanța. Turneul principal are patru grupe, A, B, C și D, iar turneul „ultra” old-boys are două grupe, E și F. În primele două zile se vor disputa 19 meciuri, programul jocurilor fiind următorul -

Sâmbătă, 9 ianuarie

ora 13.00: Sparta Techirghiol - Telegraf (Gr. F)

ora 13.45: Săgeata Stejaru - Perla Murfatlar (Gr. E)

ora 14.30: Store Constanța - AS Vertiroll Constanța (Gr. B)

ora 15.15: Perla Murfatlar - Ancora Mangalia (Gr. A)

ora 16.00: AS Cariocas Constanța - Capitol '84 Constanța (Gr. A)

ora 16.45: VDT Construct 2003 Constanța - Vulturii Cazino Constanța (Gr. C)

ora 17.30: Săgeata Stejaru - Macedonia Ovidiu (Gr. B)

ora 18.15: Municipal Constanța - Old-Boys Năvodari (Gr. C)

ora 19.00: Telegraf - Real Constanța (Gr. D)

ora 19.45: Club 29 Constanța - Sian Image Constanța (Gr. A)

Duminică, 10 ianuarie

ora 10.00: Victoria Mihai Viteazu - Oportun Mangalia (Gr. D)

ora 10.45: Spada Constanța - „Tanța și Costel” Medgidia (Gr. F)

ora 11.30: Socep Constanța - Tistimelu (Gr. E)

ora 12.15: Sparta Techirghiol - CS Agigea (Gr. B)

ora 13.00: FC Constanța Marina - Inter Năvodari (Gr. C)

ora 13.45: Macedonia Ovidiu - CFR Constanța (Gr. B)

ora 14.30: Liga Ofițerilor Constanța - FC Amicii Constanța (Gr. D)

ora 15.15: Old-Boys Năvodari - Athletic Club 1973 Constanța (Gr. C)

ora 16.00: ACS Performer Constanța - Club 29 Constanța (Gr. A)

