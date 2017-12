Proiect eligibil, dar… nefinanţabil

Primăria comunei Independenţa s-a numărat printre autorităţile locale din ţară ale căror proiecte au fost declarate eligibile dar nefinanţabile, şi asta pentru că la calcularea punctajului nu au fost luate în considerare o serie de elemente care ar fi putut creşte cuantumul punctelor. Proiectul integrat al comunei Independenţa avea toate documentele solicitate de autoritatea de management, însă, în urma unor modificări făcute peste noapte, o parte dintre documente nu au mai fost luate în considerare sau s-a considerat ca fiind insuficiente. Primarul comunei, Cristea Gâscan, a declarat că a constestat decizia dată de autoritatea de management al fondurilor europene. „După analizarea proiectului de către cei de la autoritatea de management, proiectul nostru a primit 59 de puncte, fără a fi luat în calcul că la acest proiect avem ca partener o organizaţie nonguvernamentală. Iniţial ne-au spus că nu am transmis obiectul de activitate al respectivului ONG. Din păcate pentru ei, în documentaţia ataşată la dosar ONG-ul respectiv avea un singur obiect de activitate precizat în hârtiile depuse. Am discutat cu cei de acolo, care ne-au acceptat contestaţia şi care ne-au spus că există şanse să intrăm la finanţare”, a declarat Gâscan. El a precizat că acest proiect integrat este singura şansă de dezvoltare a comunei, care din propriul buget nu îşi permite să facă investiţii majore. „Proiectul are o valoare de 2,5 milioane de euro şi cuprinde asfaltarea a 1,6 kilometri de drum, realizarea a 5 km de reţea de apă potabilă şi 5 km de canalizare pe parte de infrastructură. Tot în cadrul proiectului este prevăzută amenajarea unei grădiniţe la standarde europene ce va avea patru grupe de copii”, a afirmat Gâscan. El a spus că partea din proiect privind achiziţionarea unei vidanje, necesară pentru păşune, a fost respinsă, dar a fost inclusă într-un alt program finanţabil cu fonduri europene.