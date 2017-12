Proiectul lui Gică Hagi, model şi pentru cluburile din Anglia

Stan Collymore, fostul atacant al echipei FC Liverpool, în prezent realizator al emisiunii „The Stan Collymore show” din cadrul televiziunii RT din Londra, a fost în România pentru a realiza reportaje despre Gheorghe Hagi, la Ovidiu, şi Dan Petrescu, la Cluj-Napoca. Fostul jucător al „cormoranilor” a vizitat Baza Sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu şi a realizat un reportaj cu managerul tehnic al campioanei României, recunoscând faptul că ceea ce a realizat Gică Hagi cu Viitorul reprezintă un miracol, câştigarea titlului fiind posibilă doar datorită faptului că gruparea constănţeană este condusă de „un om care ştie atât de mult fotbal”.

Collymore a urmărit sâmbătă seară partida câştigată de Viitorul cu Sepsi Sf. Gheorghe, scor 3-0, iar la final s-a declarat impresionat de tot ceea a văzut la Ovidiu, spunând despre Hagi, pe care l-a urmărit cu plăcere la turneele finale ale Campionatelor Mondiale sau Europene, că ar valora suma de 220 de milioane de euro dacă ar evolua în prezent.

„A rămas încântat de tot ceea ce a văzut aici. Mă simt mândru de cuvintele lui, mai ales că cineva mă apreciază. Nu-mi pare rău de ce am făcut. Cred că în viaţă am dat totul, am făcut tot ce se putea în fotbal, chiar dacă era loc şi de mai bine. Să vină alţii să ne depăşească”, a declarat Gică Hagi, care i-a explicat fostului internaţional englez conceptul şi proiectul Academiei care îi poartă numele. Collymore este convins că tot ce a reuşit cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor poate reprezenta un model şi pentru cluburile din Anglia aflate în căutarea succesului.

