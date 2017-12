Proiectul privind desfiinţarea comunelor mici, “o tâmpenie”

• PROPUNERE • Senatorul PD-L de Alba Nicolae Dobra propune o lege pentru reorganizarea comunelor din România, iniţiativa având ca scop desfiinţarea comunelor mici şi formarea unor unităţi administrativ-teritoriale capabile să-şi asigure fondurile necesare funcţionării. Nicolae Dobra a declarat, zilele trecute, că urmează să depună această iniţiativă în Parlament, iar dacă va fi adoptată, aprox 40% din actualele comune din România vor fi desfiinţate şi comasate, astfel încât o comună să aibă în jur de 5.000 - 6.000 de locuitori. Dobra a spus că, în prezent, sunt foarte multe comune care nu reuşesc, din fonduri proprii, să achite nici salariile angajaţilor primăriei, iar aceste comune nu au bani pentru investiţii, nu pot să deruleze proiecte de infrastructură, apă, canalizare, drumuri. Parlamentarul a adăugat că scopul acestei iniţiative legislative este de a crea o structură administrativ-teritorială capabilă să se întreţină şi să poată asigura contribuţiile pentru iniţierea unor investiţii. „Prin această coagulare administrativă, nivelul de viaţă al oamenilor din comuna respectivă va creşte, pentru că se vor diminua cheltuielile care nu privesc dezvoltarea şi vor creşte cele de dezvoltare. Care este avantajul acum când un primar nu are niciun leu să investească, nu poate nici măcar să pună o cărămidă?“, a spus Dobra. Potrivit acestuia, propunerea legislativă va fi discutată şi cu Asociaţia Comunelor şi Oraşelor din România, astfel încât şi primarii să contribuie şi să facă eventuale modificări. Senatorul a menţionat că, dacă proiectul de lege va intra în dezbaterea şi aprobarea Parlamentului în acest an, reorganizarea administrativă a comunelor ar putea fi aplicată doar din 2012, când sunt programate din nou alegeri locale.

• PĂRERI CONTRADICTORII • În replică, prim vicepreşedintele Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), Mariana Gâju, a declarat că această propunere nu ar fi recomandată decât în cazul comunelor care au sub 1.200 de locuitori şi nu în cazul celor cae au peste 1.500 de locuitori. Ea a mai spus că această propunere este dezbătută zilele acestea, în cadrul Forumului Administraţiei Româneşti, care are loc în perioada 27 - 29 ianuarie. La rândul său, preşedintele ACoR, Emil Drăghici, a declarat că propunerea deputatului este „o tâmpenie“ şi singura formulă administrativă prin care comunele mici pot fi comasate sunt, conform Legii administraţiei publice locale, Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). „Acesta este scopul ADI. De a comasa comunele mici şi a le da posibilitatea să acceseze fonduri pe proiecte majore. Ministerul Administraţiei ar fi trebuit să dezvolte programe pentru ADI însă, din 2008, de când a fost adoptată legea, nu a existat nici un astfel de program“, a declarat Drăghici. El a adăugat că acest lucru nu este posibil în ceea ce priveşte comunele foarte sărace, mai ales în cazul celor de la munte, care sunt foarte împrăştiate şi care, oricum, nu se pot susţine din punct de vedere financiar. „Nu este o soluţie să desfiinţăm comunele, ci să le sprijinim. Personal, consider că nu este oportun un proiect de desfiinţare a comunelor. Noi avem legi, dar nu avem programe“, a mai spus Drăghici.