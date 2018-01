Proiectul privind transferul a 20% din Port către Primăria Constanţa intră în Parlament

Proiectul legislativ, iniţiat de deputaţii PSD de Constanţa privind transferarea cu titlu gratuit a unui pachet de 20% din acţiunile deţinute de stat la Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa către Consiliul Local Constanţa intră, săptămîna viitoare, în dezbaterile comisiilor de specialitate. Proiectul se află la Senat, unde va fi dezbătut de membrii Comisiei Juridice şi Comisiei de Industrii. Conform declaraţiilor iniţiatorului acestui proiect, deputatul Alexandru Mazăre, Senatul este prima cameră a Parlamentului sesizată în acest caz, proiectul urmînd să ajungă pe masa de lucru a Camerei Deputaţilor, care este cameră decizională, după ce va trece de plenul Senatului. “Am avut discuţii politice cu reprezentanţii altor partide şi am obţinut acceptul unor parlamentari pentru trecerea acestui proiect. Mulţumesc deputatului PNL de Constanţa Gheorghe Dragomir şi deputatului PRM de Constanţa Gelil Eserghep, care vor susţine în totalitate acest proiect de lege”, a declarat Alexandru Mazăre. Deşi proiectul de lege se bucură de susţinerea parlamentară a mai multor partide, deputatul PSD de Constanţa a declarat că are îndoieli în ce priveşte intrarea rapidă în vigoare a viitorului act normativ: “Avînd în vedere faptul că preşedintele Traian Băsescu a retrimis către Parlament, cu propunerea de respingere, proiectul de lege privind transferarea unui pachet de acţiuni de la Aeroportul Kogălniceanu către autorităţile locale, mă aştept ca şi după ce Parlamentul va aproba transferul acţiunilor din port, preşedintele să recurgă la aceeaşi procedură”. Deputatul a afirmat însă că va continua demersurile pentru aprobarea ambelor legi. „Administraţia locală trebuie implicată în managerierea celor două mari societăţi: aeroportul şi portul. Nu putem vorbi despre o politică coerentă de infrastructură şi de gestionare eficientă fără ca autorităţile locale să aibă un cuvînt de spus. Voi face toate diligenţele necesare pentru ca proiectele legislative să fie reaprobate de Parlament, chiar dacă preşedintele le remite pentru reanalizare, şi atunci, conform Constituţiei, Parlamentul are ultimul cuvînt şi legile vor fi adoptate”, a declarat Alexandru Mazăre.