Propolisul - un produs apicol folositor, pe care-l gasesti in produse precum minuneanaturii propolis 30ml

Propolisul este un produs obtinut din rasini si elemente din diferite plante din diferite regiuni, cu proprietati organoleptice, chimice si biologice deosebite. Avand in vedere acest lucru, mai multe tipuri de propolis sunt disponibile in zilele noastre. Sunt deosebite pentru compozitiile lor chimice si au proprietati biologice importante care le permit sa le folosim ca alimente sanatoase importante si au actiune antimicrobiana, antioxidanta si imunomodulara. Diverse studii efectuate in diferite regiuni, privind siguranta si dozarea propolisului si tehnologiile utilizate pentru obtinerea extractului de propolis au ajuns la concluzia ca acest produs apicol minunat este ideal pentru mentinerea sanatatii. Insa propolisul nu este ceva folosit doar de societatea contemporana.

Civilizatiile antice foloseau intotdeauna produsele apicole ca resurse terapeutice valoroase in practicile lor medicinale. Istoria medicinei din civilizatiile asiriene, tibetane, din China si Egiptul antic si, de asemenea, din civilizatia greco-romana ne ofera consemnari ale scrierilor ce aduc in discutie utilitatea propolisului pentru tratarea sau prevenirea bolilor. Vechii egipteni, greci si romani foloseau propolisul pentru tratarea ranilor, leziunilor cutanate, ulcerelor si interventiilor chirurgicale .

De exemplu, in Egipt, propolisul a fost folosit ca unul dintre ingredientele principale utilizate pentru imbalsamarea cadavrelor. De asemenea, a fost folosit de Aristotel, Pliniu si Galneo ca antiseptic in vindecarea ranilor. Grecii, inclusiv Aristotel si Hipocrate, au adoptat propolisul ca un element de vindecare interna si externa. Istoricul roman Pliniu se refera la propolis ca la un medicament pentru reducerea umflaturilor si ameliorarea durerii.

Termenul „propolis”, care inseamna “apararea stupului”, a fost descris in secolul al XVI-lea in Franta si, incepand cu secolul al XVII-lea, propolisul a fost considerat un medicament oficial de catre Farmacopeea din Londra. In secolele ulterioare, propolisul a atras un interes tot mai mare datorita proprietatilor sale medicinale, in special in Europa de Est. In 1908, a fost publicat primul articol stiintific despre proprietatile chimice si compozitia propolisului. In Africa de Sud, in timpul razboiului de la sfarsitul secolului al XIX-lea, propolisul a fost utilizat in mare parte datorita proprietatilor sale de vindecare, iar in cel de-al doilea razboi mondial a fost folosit de mai multi medici sovietici.

In ultimele decenii, propolisul a castigat o larga apreciere in medicina traditionala din mai multe parti ale lumii. Acest interes in crestere fata de propolis in mai multe tari a incurajat efectuarea unui numar mare de studii avand in vedere proprietatile chimice si biologice ale propolisului.

In zilele noastre, pe piata din Romania putem sa gasim propolis in diferite prezentari, cum ar fi extract lichid sau pulbere: in sticle, capsule, tablete, siropuri, creme. De exemplu, poti gasi la minuneanaturii propolis 30ml. Toate aceste produse au scopul de a actiona ca un agent antimicrobian, antioxidant, imunoreglator, antiinflamator, antiviral, pe langa alte functii.

Propolisul este format dintr-un set complex de componente colectate de albine din diferite parti ale rasinilor plantelor (crengute, flori, polen, nasturi si exudate de copaci) care sunt depuse in stup cu saliva si enzime ale insectei pentru a sigila fisurile si a mentine o temperatura constanta temperatura.

Compozitia chimica a propolisului difera semnificativ in functie de regiunea geografica in care rasinile au fost colectate datorita florei fiecarei regiuni, permitand selectarea diferitelor plante ca sursa de rasina. Cand acest produs este derivat din Europa sau China, de exemplu, principalii metaboliti ai plantelor gasiti sunt flavonoizii si acizii fenolici, spre deosebire de cei derivati din sud-estul Braziliei, care, pe langa compusii fenolici, contin cantitati mari de terpenoizi si derivati prenilati. Totusi, indiferent de compozitia chimica a propolisului, acest produs apicol este extrem de eficient pentru:

Rani. Aplicarea unui unguent specific ce contine propolis ar putea ajuta la imbunatatirea timpului de vindecare si la reducerea durerii cauzate de rani.

Interventii chirurgicale in cavitatea bucala. Clatirea gurii cu extract propolis pare sa imbunatateasca vindecarea si sa reduca durerea si umflaturile dupa ce au loc interventii chirurgicale in cavitatea bucala.

Giardia. Cercetarile sugereaza ca administrarea unui extract specific de propolis poate fi de ajutor in vindecarea giardiei.

Arsuri usoare. Aplicarea de propolis pe piele poate ajuta la tratarea arsurilor minore si la prevenirea infectiilor.

Afte. Cercetarile sugereaza ca utilizarea extractului de propolis poate preveni aftele orale la persoanele cu proteze si poate grabi procesul de vindecare.

Infectii ale cailor respiratorii superioare. Exista unele dovezi ca propolisul ar putea ajuta la prevenirea sau reducerea duratei racelilor obisnuite si a altor infectii ale tractului respirator superior.

Propolisul pare sa aiba activitate importanta impotriva bacteriilor, virusurilor si ciupercilor. De asemenea, ar putea avea efecte antiinflamatorii si poate ajuta pielea sa se vindece asa cum am vazut mai sus.

Propolisul este un produs sigur atunci cand este administrat pe cale orala sau aplicat pe piele in mod corespunzator. Poate provoca reactii alergice insa, in special la persoanele care sunt alergice la produse apicole. Pastilele care contin propolis pot provoca iritatii si ulceratii la nivelul gurii doar in anumite situatii. De aceea, daca stii ca ai astfel de probleme, sau pentru mai multa siguranta, cel mai bine este sa te consulti cu medicul tau inainte de a consuma produse apicole, atat propolis, cat si alte tipuri de produse.

Exista vreo interactiune cu medicamentele?

Trebuie sa fii precaut atunci cand iei anticoagulante. Propolisul poate incetini coagularea sangelui si poate creste timpul de sangerare. A lua propolis impreuna cu medicamentele care, de asemenea, incetinesc coagularea ar putea creste sansele de vanatai si sangerari.



In concluzie, putem spune ca, daca respectam unele atentionari in ceea ce priveste utilizarea acestui produs apicol, putem sa il folosim fara probleme. Daca nu suntem alergici sau nu luam anticoagulante, utilizarea moderata a propolisului si conform indicatiilor ne va ajuta in grabirea procesului de vindecare sau in prevenirea anumitor afectiuni. Intra pe minuneanaturii.ro pentru a descoperi toata gama de produse din propolis, precum si altele ce-ti pot fi de ajutor.