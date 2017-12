Protest spontan la FC Farul

Înaintea derby-ului Dobrogei, dintre FC Farul şi Delta Tulcea, atmosfera din tabăra grupării de pe litoral a devenit extrem de tensionată din cauza restanţelor financiare. După antrenamentul de vineri dimineaţă, jucătorii Farului au decis să protesteze pentru că nu şi-au primit salariile pe lunile august şi septembrie. Drept urmare, Măţel şi compania au venit la conferinţa de presă susţinută de preşedintele executiv al clubului, Sevastian Iovănescu, şi antrenorul Marius Şumudică, anunţând că sunt decişi să ia măsuri şi mai dure dacă nu vor fi achitate restanţele. “Noi am dat dovadă de înţelegere, dar, dacă nu se va rezolva, ne vom ţine de cuvânt şi vom protesta. Nu am cerut nimic în plus, doar drepturile noastre. Vrem să ne fie plătite salariile, să fim sprijiniţi şi patronii să fie alături de echipă, pentru că avem şanse de promovare”, a dezvăluit mijlocaşul Vasilică Cristocea. Pe lângă salarii, jucătorii au reclamat şi neachitarea unor drepturi menţionate în contracte. “Unii nu şi-au primit nici măcar prima de instalare”, a explicat Cristocea. “Mie nu mi s-a plătit chiria de patru luni”, a adăugat Chico. “Am discutat cu tot lotul şi le-am dat dreptate jucătorilor. Nu este un caz grav, dar au vrut să tragă un semnal de alarmă. Nu doar Farul se confruntă însă cu probleme financiare, ci şi alte cluburi, chiar din prima ligă. Am discutat cu patronii, care sunt plecaţi din ţară, şi mi-au transmis că până marţi se vor plăti toate drepturile salariale. Le mulţumesc jucătorilor că au avut răbdare, iar dacă până marţi nu se va rezolva situaţia, eu renunţ la postul de preşedinte. Până atunci, sper că jucătorii vor da dovadă de aceeaşi unitate şi în teren, la meciul cu Tulcea”, a declarat Iovănescu. “Sunt probleme interne, care pe mine, ca antrenor, mă depăşesc. Mai sunt două zile până la meciul cu Tulcea şi ne aflăm într-o situaţie delicată. Nu este prima oară cînd se întâmplă aşa ceva, dar chiar nu era momentul. Ne aşteaptă o partidă grea, iar ceea ce se întâmplă la club duce la deconcentrarea jucătorilor. Nimeni nu are ce să le reproşez, iar tot ce se întâmplă bine la Farul este meritul lor. Eu vreau să-mi fac meseria în linişte, iar aşa nu se poate. Ce antrenament pot face cu jucătorii, dacă vorbesc despre bani de când intră pe teren? Se crează tensiune, apar conflicte şi risc să pierd jucători dacă îi dau afară din antrenament. Mai sunt cinci etape şi jucătorii au vrut să tragă un semnal de alarmă. Sunt convins că vor intra la meciul cu Delta Tulcea şi vor muri pe teren, dar şi nemulţumirile lor au o limită”, a spus Şumudică. Neplătiţi de mai mult de 60 de zile, mai mulţi jucători se gândesc să depună memorii la Comisia de Disciplină a FRF, urmând calea deschisă de căpitanul echipei, Alexandru Măţel. În aceste condiţii, FC Farul ar putea să piardă cei mai buni jucători la finalul turului de campionat.