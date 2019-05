Radu Mazăre nu poate fi forțat să părăsească Madagascarul

12:37:37 / 19 Mai 2019

Este incurajatoare colaborarea autoritatilor din Madagascar cu autoritatile romane in chestiunea capturarii si extradarii drogatului sinistrat PSD-ist ! Daca in cazul curvistinei din Costa Rica si a gainarului din Serbia , smecherii PSD-ALDE , au reusit sa tergiverseze nepermis si chiar sa saboteze extradarea , in cazul mascariciului Mazarica , aflat sub supravegherea francofona , lucrurile trebuie sa mearga bine . Mascariciul sa fie tinut in lanturi pentru tot restul vietii si sa-i fie confiscate toate proprietatile din tara , din Madagascar , din Brazilia si din orice parte a lumii ... Sa fie confiscate si averile interpusilor si rudelor drogatului PSD-ist ! Nemernici !