Raiffeisen Bank listeaza a doua emisiune de obligatiuni sustenabile la Bursa de Valori Bucuresti

Raiffeisen Bank, jucator important in sectorul bancar din Romania, listeaza miercuri, 2 noiembrie a doua emisiune de obligatiuni sustenabile la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in valoare de 325,5 milioane de lei.

Obligatiunile, care se vor tranzactiona sub simbolul bursierRBRO27Bpe Piata Reglementata a bursei, reprezinta a 2-a emisiune de obligatiuni sustenabile pe care Raiffeisen Bank o listeaza la BVB si a 6-a emisiune de obligatiuni tranzactionabila la bursa, valoarea tuturor celor 6 obligatiuni emise de Raiffeisen Bank fiind de peste 3,3 miliarde de lei.

Obligatiunile sustenabile, ordinare, eligibile, de tip senior, denominate in lei care intra la tranzactionare astazi, 2 noiembrie, au o maturitate de 5 ani, fiind scadente in data de 18 octombrie 2027 si o dobanda fixa anuala de 9,404 %.

„Raiffeisen Bank revine cu a doua emisiune de obligatiuni sustenabile la Bursa de Valori Bucuresti, dupa ce prima, in valoare de 500,85 milioane de lei a fost emisa in luna august a acestui an. Ne bucuram sa vedem acest angajament al echipei Raiffeisen de a contribui la dezvoltarea unei economii sustenabile in Romania. Cu fiecare noua emisiune de obligatiuni sustenabile demonstram ca Bursa este un instrument viabil prin care putem sa construim premisele unei economii responsabile. Sustinem initiativele care contribuie la tranzitia spre o economie verde si speram sa vedem tot mai multe proiecte dedicate sustenabilitatii la Bursa de Valori Bucuresti”,a spus Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.