01:49:39 / 08 Ianuarie 2017

raja interventii

Raja sunteti o firma de stat la propriu ..va platim degeaba ,ati intervenit in 31/12/2016 in zona tomis 3 ,locatia medicina legala ..canalizarile voastre de pe carosabil ..unde ati facut prapad ..ati inundat subsolurile blucurilor T12 ..T11 T10 apa fiind de 1 metru ..sa facut scurt circuit si toate bl au ramas in bezna si k apa la subsol ..sunteti o gloata de nemernici ordinari ..o adunatura ..am facut o adresa online catre conducerea raja si nici pana astazi nu am primit raspuns ..conform legii 544 /2001 sunteti obligati sa da-ti un raspuns . sa va fie rusine si veti plati ptr asta conform instantei de judecata ...