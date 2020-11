Rares Bogdan anunta masuri foarte dure in cazul directorului fortat sa demisioneze de la Apele Romane Mures

Prim-vicepresedintele PNL, Rareș Bogdan, anunță măsuri foarte dure în cazul directorului de la Apele Romane Mureș forțat să demisioneze după ce a câștigat un concurs.



"Va asigur ca nici presedintele, nici premierul nu au stiut de acest lucru si nu incurajeaza asa ceva. Am stat de vorba in cadrul conduceriiPNLsi vom lua o decizie extrem de dura, pe care nu v-o pot comunica acum. Propunerea mea a fost radicala cu privire la asemenea practici. Daca vom continua cu astfel de chestiuni nu vom putea schimba Romania", a declarat vineri, la B1 TV, Rares Bogdan.



Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri ca a avut o discutie cu premierul Ludovic Orban in cadrul careia i-a transmis sa accelereze procesul de audit in sfera administratiei publice, subliniind ca el respinge categoric "orice demers de numire in functii publice a unor persoane care nu intrunesc conditiile cerute delege si nu au experienta in domeniul in care sunt propuse", potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.

