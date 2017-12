Răspunsul MFP în scandalul măririi contribuției CAS

Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri, ca reacție la informațiile apărute cu privire la un proiect de modificare a Codului Fiscal, că nu există un proiect asumat de ministrul Anca Dragu care să includă majorări de taxe și de impozite sau de contribuții sociale obligatorii.

"Așa cum am menționat în nenumărate rânduri, Ministerul Finanțelor Publice nu are în vedere majorări de taxe și impozite în acest an. Singurele măsuri care au fost şi sunt vizate sunt de simplificare a procedurilor fiscale și în favoarea activității economice", se arată în comunicatul Finanțelor.

La rândul ei, ministrul de resort, Anca Dragu, a precizat că a cerut experților din minister pe probleme de fiscalitate o analiză internă care să cuprindă mai multe scenarii de calcul pentru simplificarea, debirocratizarea și crearea unor condiții mai bune pentru mediul de afaceri.

"În acest context, creșterea taxelor nu a fost luată în considerare ca scenariu posibil pentru pachetul de măsuri ce va modifica Codul Fiscal. Nu includem măsuri care să creeze poveri fiscale suplimentare pentru niciun tip de contribuabil, persoane juridice, fizice, persoane fizice autorizate sau cele cu activități independente", a declarat Anca Dragu, ministrul Finanțelor Publice.

Ministerul Finanţelor a pus pe circuitul de avizare un proiect de ordonanţă de urgenţă de modificare a Codului Fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, prin care modifică în mod substanţial apoape 200 de articole din cele 500 ale Codului Fiscal intrat în vigoare în 8 septembrie 2015.

Printre propuneri se numară modificarea contribuțiilor CAS. Astfel, conform propunerilor, la articolul 64 care în actualul Cod Fiscal prevede cotele de impozitare, apar următoarele în noul proiect de lege: ''cota pentru contribuţia individuală de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este de 21,7%''.

În acest moment contribuţia individuală de asigurări sociale este de 10,5% din salariul brut la angajat şi 15,8% din fondul de salarii la angajator pentru condiţii normale de lucru, în total 25,8%.

Conform propunerii, cota totală ar urma să scadă la 21,7% din salariul brut, plătită integral de către salariat, iar angajatorul nu va mai fi obligat să plătească niciun fel de contribuţie socială la condiţii normale de lucru.

Cota de contribuţii a angajatorului va fi de 4,2% din fondul de salarii doar la condiţii deosebite de muncă şi de 8,4% la condiţii speciale de muncă.

În paralel, Finanţele propun majorarea imperativă cu 21% a salariului brut lunar de bază pentru toate salariile brute lunare mai mici sau egale cu 5 câştiguri salariale medii brute pe economie. Pentru restul salariilor, angajatorii vor trebui să le majoreze, conform propunerii legislative, cu 2.815 lei.