Realitatea pălește la Târgul IT Maritimo!

Lăsați realitatea acasă și haideți într-o altă lume! În acest weekend, la Maritimo Shopping Center, toate numele grele din sectorul IT prezintă ultimele noutăți în materie de gadgeturi și tehnologie, la ediția cu numărul doi a Târgului IT & Gadget! Standurile sunt în zona Info Desk a centrului comercial Maritimo și sunt deschise sâmbătă, 3 octombrie, și duminică, 4 octombrie, între 10.00 și 22.00. La târg participă Asus, Epson, Flanco, Huawei, iStyle (retailer Apple), Intelo MediaShop, Liceul Internațional de Informatică Constanța, Maguay, Microsoft, Samsung, Spy Shop și Xerox. De asemenea, și Oculus Rift Time ajunge pentru prima dată la Constanța, pentru a vă arăta cum, cu un simplu gadget, puteți păși într-o realitate virtuală! Este vorba despre casca VR care transformă filmele și jocurile într-o experiență unică! De asemenea, vizitatorii vor avea ocazia să vadă o impresionantă colecție Retro IT & CPU, cu calculatoare vechi, ajunse între timp piese de muzeu.

Târgul de IT&Gadget 2015, ediţia a II-a, la Maritimo!