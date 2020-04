Recomandarea NHS: Luaţi această vitamină cât timp staţi în izolare. Ce doză zilnică recomandă experţii britanici

Specialiştii din sistemul de sănătate britanic au emis o recomandare privind suplimentarea cu vitamina D. Aceasta li se adresează oamenilor care au petrecut şi petrec mult timp în izolare, fără să iasă la soare. Aceştia spun că între lunile martie şi septembrie oamenii beneficiază de cea mai bună sinteză a vitaminei D, pentru că procesul este ajutat de radiaţia solară. Practic, corpul are capacitatea de a produce această vitamină, dar are nevoie şi de soare pentru a o sintetiza eficient. Acesta este şi motivul pentru care medicii obişnuiau până acum să recomande suplimentarea cu vitamina D pe timpul iernii.

Potrivit NHS, "suplimentarea cu 10 miligrame de vitamina D pe zi menţine oasele şi muşchii sănătoşi".

De asemenea, vitamina D ajută la menţinerea nivelurilor optime de calciu şi fosfor, ceea ce contribuie nu doar la sănătatea oaselor şi muşchilor, dar şi la cea a dinţilor.

În alimente, vitamina D se regăseşte în produse precum peştele gras, carnea roşie, ficatul unor animale sau păsări ori în gălbenuşul oului. Adesea, această vitamină este adăugată de producătorii unor produse precum cerealele pentru micul dejun.

"Cu atâţia oameni izolaţi pentru a preveni îmbolnăvirea altora prin răspândirea virusului, mulţi ar putea ajunge să aibă o carenţă de vitamina D", afirmă dr. Alison Tedstone, nutriţionist şef în cadrul Ministerului Sănătăţii din Marea Britanie.

"Deşi recomandarea există de multă vreme mai ales în cazul unor anumite categorii ale populaţiei, este foarte bine ca ea să fie reiterată pentru ca oamenii să îşi păstreze sănătatea", a spus şi Graham Keen, director executiv al Health Food Manufacturers Association.

Unii cercetători încearcă să afle dacă vitamina D are şi un impact asupra coronavirusului, dar până acum nu există dovezi în acest sens. În Spania, experţii efectuează un astfel de studiu pe 200 de pacienţi.

"Vitamina D are o acţiune anti-inflamatoare, în particular când este administrată în doze mari", a afirmat şi profesorul Adrian Martineau, de la Queen Mary University of London.