Remize în play-out-ul Ligii 1

Etapa a 12-a a play-out-ului Ligii 1 Betano la fotbal s-a încheiat joi seară, cu întâlnirile de la Mediaş şi Botoşani, în ambele confruntări fiind înregistrate remize.

Rezultate - marţi: Juventus Bucureşti - Concordia Chiajna 1-3 (Băjenaru 27 / Batin 13-pen., Nivaldo 29, M. Cristescu 77); miercuri: Dinamo Bucureşti - FC Voluntari 2-0 (D. Popa 14, R. Grigore 76); joi: Gaz Metan Mediaş - Sepsi Sf. Gheorghe 1-1 (I. Cristea 5 / I. Fulop 24), FC Botoșani - ACS Poli Timişoara 0-0.

Programul întâlnirilor din etapa a 13-a - sâmbătă, ora 17.30: FC Voluntari - Concordia Chiajna; duminică, ora 17.00: Sepsi Sf. Gheorghe - FC Botoșani; luni, ora 18.00: Gaz Metan Mediaş - Juventus Bucureşti, ora 20.45: ACS Poli Timişoara - Dinamo Bucureşti. Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV şi Look Plus.

Clasament play-out: 7. Dinamo 50p (26-9), 8. Botoșani 34p (9-9), 9. Sepsi 33p (21-13), 10. Chiajna 29p (11-14), 11. Mediaș 27p (15-13), 12. Voluntari 25p (12-18), 13. Timișoara 24p (8-13), 14. Juventus 16p (7-19).

Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu ocupanta locului 3 din Liga a 2-a, Chindia Târgovişte. Echipele de pe locurile 13 şi 14 din play-out vor retrograda.