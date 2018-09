Report mare la LOTO 6/49 - 1,4 milioane de euro

Duminică, 23 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, duăa ce la tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat11.535 de câștiguriîn valoare totală de511.449,84lei.

LaLoto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare depeste 6,58 milioane lei (peste 1,4 milioane de euro),iarlaNoroc,se înregistrează un report cumulat în valoare depeste 1 milion de lei (peste 221.000 de euro).

LaJoker, la categoria I este in joc un report in valoare deaproximativ 3 milioane lei(peste 643.000 de euro).LaNoroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare deaproximativ 70.000 de lei (aproximativ 15.000 de euro).

LaLoto 5/40se inregistreaza la categoria I un report in valoare depeste 548.000 de lei (aproximativ 118.000 de euro)iar laSuper Noroceste in joc un report in valoare deaproximativ 114.000 de lei (peste 24.400 de euro).

Tragerile LOTO se vor difuza, în direct, pe postul de televiziune România TV, în cadrul emisiunii “Românii au noroc”, începând cu ora 18:15.