Reprezentanţa Dacia Renault Nissan Constanţa, reclamată la OJPC

După ce ani la rînd a avut numai maşini cumpărate la mîna a doua, un constănţean a decis să achiziţioneze un autovehicul nou. În urmă cu două luni, Cristinel Ştefan s-a îndreptat către Reprezentanţa Dacia Renault Nissan Constanţa şi şi-a ales o maşină marca Dacia Logan Ambiance, pe care a dat 7.300 de euro. După ce a cumpărat-o, bărbatul a observat că aripa dreaptă era îndoită, la fel ca şi capota. „Cînd am cumpărat-o m-am uitat la ea, dar nu am observat nimic în neregulă. M-am gîndit că, fiind nouă, nu trebuia să aibă defecte. Abia acasă, cînd s-au strîns toate rudele şi apropiaţii să-mi vadă noua achiziţie, unul dintre prieteni mi-a arătat aripa îndoită şi capota care nu era aliniată corespunzător cu una dintre aripi. Este posibil ca maşina să fi fost lovită în timpul transportului”, a declarat Ştefan. El a adăugat că nu s-a prezentat imediat la reprezentanţă pentru corectarea deficienţelor pentru că nu voia să-i fie stricată şi mai rău maşina. Însă, la începutul lunii mai, cînd vopseaua de pe aripa dreaptă a început să se cojească. Bărbatul nu a mai rezistat. „Pe data de 14 mai am dus maşina la service-ul reprezentanţei şi, pentru că era în termenul de garanţie, am cerut să-mi înlocuiască aripa şi capota. Peste o săptămînă, cînd m-am dus s-o iau, am observat că doar revopsiseră cele două părţi ale caroseriei. Mai mult, bucăţi din banda de adeziv pe care au folosit-o pentru a delimita aripa erau încă lipite pe maşină, iar bara din faţă era murdară de vopsea. Nu mi se pare corect să fiu tratat în acest fel. Acum trebuie să cumpăr nişte benzină şi să încerc să-mi curăţ bara din faţă, care oricum o să rămînă pătată. Mîine (azi - n.r.) o să mă prezint la Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (OJPC), să fac o plîngere”, a afirmat Ştefan. Directorul Reprezentanţei Dacia Renault Nissan Constanţa, Constantin Olteanu, neagă însă toate acuzaţiile. Potrivit lui, dacă maşina ar fi fost vîndută cu deficienţele reclamate de Cristinel Ştefan, acesta ar fi venit imediat la service şi nu ar fi aşteptat două luni. „Dacă ar fi fost vorba de o defecţiune a motorului, aş fi crezut, dar ceea ce reclamă el sînt nereguli de exterior care pot fi văzute foarte uşor. După ce a venit la noi, am luat legătura cu conducerea Uzinelor Dacia care a acceptat să-i revopsim cele două elemente, pentru imaginea mărcii şi nicidecum pentru că ar fi fost vorba de un defect din fabricaţie”, a mai declarat Olteanu. Cazul va fi analizat de către angajaţii OJPC Constanţa, care vor decide dacă reclamaţia este întemeiată.