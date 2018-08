Revenire pe scena politică. UNPR visează la cai verzi pe pereți

UNPR lansează o serie de întâlniri cu electralul şi lansare unui program naţional intitulat "Siguranţă şi Prosperitate". Formaţiunea înfiinţată de Gabriel Oprea se axează pe cinci "linii directoare", conturate încă din 2015. "La o sută de ani de la Unirea din 1918, avem obligația să definim o viziune pe termen lung pentru România. Programul Național al UNPR, intitulat "Siguranţă şi Prosperitate pentru România" este viziunea politică a unui partid responsabil și este o chemare la dialog pentru cei care doresc să participe la reconstrucția României, este o chemare la unitate. Plecând de la problemele de actualitate ale României, am definit încă din anul 2015 cinci linii directoare extrem de importante pentru societate: Renașterea națională, Funcționarea statului. Rolul României în lume, Funcționarea economiei, Noul stat social. Am avut, avem și vom avea în vedere întotdeauna importanța identității naționale în contextul unei societăți moderne, aflată în continuă transformare, care are nevoie să își găsească echilibrul într-un stat european ale cărui mecanisme instituționale să permită o dezvoltare economică armonioasă", precizează UNPR, într-un comunicat de presă. UNPR mai anunţă că cele cinci teme reprezintă punctul de plecare în acțiunile prevăzute la nivelul tuturor organizațiilor partidului, pentru perioada următoare și vor fi abordate și la întâlnirile cu alegătorii. "UNPR își asumă în fața românilor misiunea de a pune în aplicare tot ceea ce prevede Programul Național, un program de construcție și de dialog", se mai arată în comunicatul citat.