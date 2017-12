Revoluție de catifea în Zimbabwe

Condusă timp de 37 de ani cu o "mână de fier", Zimbabwe intră într-o nouă eră. Considerat un erou al independenței statului african, dar transformat într-un dictator autoritar, Robert Mugabe și-a dat marți demisia, formalizată într-o scrisoare transmisă parlamentului de la Harare. "Eu, Robert Mugabe, transmit formal demisia din funcția de președinte al Republicii Zimbabwe, cu efect imediat. Am luat în mod voluntar decizia de a demisiona. Această decizie a fost motivată de dorința mea de a asigura un transfer fără probleme al puterii, pașnic și fără violență", a citit din documentul primit președintele Adunării Naționale, Jacob Mudenda, în aplauzele parlamentarilor care dezbăteau cererea de impeachment pentru Mugabe, în vârstă de 93 de ani. Nici grava criză economică prin care țara sa trece de mulți ani nu l-a înlăturat de la putere, iar anunțul demisiei sale a fost primit cu o explozie de bucurie pe străzile capitalei Harare.

Puterea va fi preluată de fostul vicepreședinte al Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, care va fi învestit vineri în funcția supremă în stat, care a părăsit țara, din motive de securitate, la scurt timp după înlăturarea sa din guvern la 6 noiembrie. Cel supranumit "Crocodilul" din cauza caracterului său inflexibil, a fost deja propulsat duminică președinte al partidului la putere. Ascensiunea sa în funcția supremă barează drumul fostei prime doamne, impopulara Grace Mugabe, dornică să-i ia locul soțului ei la momentul oportun.

SUA a salutat marți demisia lui Mugabe, pe care a numit-o un eveniment istoric, și a cerut organizarea de alegeri libere și corecte în țara africană. "Îi felicităm pe toți zimbabweenii care și-au ridicat vocea și au declarat pașnic și clar că momentul schimbării a trecut deja. Zimbabwe are ocazia de a-și stabili un nou drum. Pe parcursul acestui proces, SUA cer respectarea strictă a statului de drept și a practicilor democratice", relevă o declarație a ambasadei SUA la Harare.

Și premierul britanic Theresa May, a comentat situația, arătând că demisia lui Mugabe îi oferă țării sale oportunitatea de a cunoaște un viitor fără opresiune. "Demisia lui Robert Mugabe îi oferă Zimbabwe oportunitatea de a-și construi o nouă cale liberă de opresiunea care a caracterizat puterea lui. În timpul ultimelor zile, am văzut dorința poporului zimbabwian de a avea alegeri libere și echitabile, precum și oportunitatea de a reconstrui economia țării cu un guvern legitim. În calitate de cel mai vechi prieten al Zimbabwe, vom face tot ce este posibil pentru a ne aduce sprijinul, conlucrând cu partenerii noștri internaționali și regionali, pentru a ajuta țară să atingă viitorul mai bun pe care-l merită", a estimat May într-un comunicat referitor la această fostă colonie britanică.