Rezultat covârșitor la votul pentru rectorul UMC

21:11:02 / 11 Martie 2016

asta e actul oficial de nastere a primei universitati private unipersonale de stat (ca trebuie sa puna cineva la dsipozitie, pe de-a moaca si fara nicio intrebare, un patrimoniu fara de care astfel de reprezentatii n-ar putea avea loc) ! asta e imaginea a ceea ce a ajuns sa insemne autonomia universitara de stat : un fel de privatizare tip MEBO neasumata oficial., pentru ca in absenta fluxurilor financiare derulate in calitate de entitate publica, cu tot "profesionalismul" domnului rector pe viata (sa traiasca si la mai mare, sa aiba loc in buzunare!), asemenea reprezentatiii nu si-ar mai avea rostul ! acum mingea e la organele de control abilitate sa identifice reteta succesului financiar inventata de reales, care i-a permis sa inregistreze o asemenea performanta !!! si cum e de notorietate zvonul ca in "comunitatea academica" respectiva, exista si se aplica doar "legea lui panait", poate ca respectivele organe de control vor putea totusi determina augusta persoana a "invingatorului" sa consimta la respectarea legilor, carora trebuie sa li se supuna restul tarii, fie macar si numai in masura in care acestea obliga la publicarea declaratiilor de avere/interese/venituri ! in concluzie, sunteti rugate dragi organe de control, ca sa ajutati pe "invingator", ca macar sa dea dovada de o minima marinimie si sa permita intocmirea si publicarea respectivelor declaratii, pe care ar fi trebuit sa le depuna demult, acesti adevarati membrii ai sectei "martorii lui panait", ce par a fi strans uniti in cuget si in simtiri intru deplina lor propasire materiala din banii statului ! aplauzele indelungi pentru performanta showului pus in scena sunt mai mult decat binemeritate ...