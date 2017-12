Rezultatele Guvernului Grindeanu, dezastruoase! Cât mai rezistă premierul?

08:39:22 / 15 Iunie 2017

GUVERNUL OGLINDA PARTIDULUI

Dupa cum se prezinta situatia , " crema social-democrata " este in realitate vaxul de alta data . Pentru cei tineri , vaxul era un soi de crema inferioara , folosita in special in armata . Era tare ca piatra si nu puteai sa ungi peria cu negreala fara sa scuipi cu nadejde pe ea . Avea insa calitatea ca o cutie iti ajungea cel putin un an . Dupa relatarile presei si emisiunile TV , dar mai ales in urma masurilor luate de crema social-democrata putem deduce ca actualul ( inca ) guvern nu are nici macar calitatile vaxului de alta data , oricat de mult ai scuipa pe el . Se stie , potrivit teoriei politice , ca un om politic nu poate accede la functiile cele mai inalte daca nu face dovada mediocritatii sale , a oportunismului si demagogiei . Dragnea , care indeplineste aceste conditii ( plus relatia cu justitia ) si-a imaginat ca un guvern condus de un figurant docil si cu ministrii de adunatura , poate fi un instrument care sa-i asigure , sa-i garanteze pozitia de lider autocrat . Indiferent de nerealizarile sau realizarile guvernului , in sase luni nu ai timp nici sa cunosti ce atributii ai si cu cine vei lucra . Urmeaza alte luni in care trebuie sa inveti cum se rezolva problemele si pe cine te poti baza . Daca ai rezistat un an , poti sa te apuci de treaba si sa faci ce a facut predecesorul tau : un plan de masuri care sa prevada ce masuri trebuie sa iei ca sa realizezi ce ti-ai propus , desi nu mai e obligatoriu . Este destul un an de zile , ca ministru roman , sa te alegi cu o vila sau chiar doua , cu conturi grase in banci si cu gloria de a-ti fi servit patria cu devotament . Dragnea , şiret ca toti oltenii , si-a dat seama ca a gresit cand l-a considerat pe Grindeanu o mediocritate care-l va servi cu credinta si se grabeste sa-l inlocuiasca cu altul mai obedient . Sunt multe de spus , dar circul politicianist abia a inceput . Vom avea o lunga vara fierbinte , in care toata lumea va face plaja cheltuind sporurile uriase primite la salariu . Pana una alta , singurul castigator , fara nici un merit , este PNL care traieste de pe urma greselilor partidului advers . Putem sa tragem si concluzia ca vinovat de cele ce i se imputa lui Grindeanu este cel care l-a numit , adica Dragnea . Echitabil ar fi daca ar demisiona amandoi .