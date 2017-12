Rihanna a primit o ofertă de 10 milioane de dolari pentru a pune capăt procesului cu foştii ei contabili, pe care i-a dat în judecată după ce a ajuns la concluzia că aceştia erau vinovaţi de pierderile financiare pe care artista le-a înregistrat în 2009. Rihanna i-a dat în judecată pe Peter Gounis şi pe colegii săi de la firma de contabilitate Berdon LLP, afirmând că sfaturile financiare neinspirate ale acestora au făcut-o să piardă 9 milioane de dolari în 2009. Artista născută în Bahamas ceruse iniţial despăgubiri de 35 milioane de dolari, dar, potrivit ”The New York Post”, firma de contabilitate Berdon LLP i-a transmis cântăreţei o ofertă de 10 milioane de dolari pentru a pune capăt acestui proces, iar actele finale vor fi semnate la sfârşitul acestei săptămâni. În documentele depuse la tribunal, Rihanna - al cărei nume real este Robyn Fenty - afirma că acel cabinet de consiliere contabilă a sfătuit-o să cumpere o casă cu şapte milioane de dolari, deşi ştia foarte bine că situaţia ei financiară nu era deloc una strălucită. Rihanna spune că avocaţii ei erau la curent cu faptul că fundaţia acelei locuinţe era profund afectată de infiltraţii şi mucegai. Casa a avut nevoie de un milion de dolari pentru reparaţii şi îmbunătăţiri şi a fost vândută, în cele din urmă, cu o pierdere de două milioane de dolari pentru artistă. În acelaşi proces, Rihanna susţine că turneul ei din 2009, Last Girl on Earth, genera, la rândul său, pierderi financiare, însă ea nu a fost niciodată avertizată de consilierii ei financiari în legătură cu acest aspect. Iniţial, reprezentanţii firmei Berdon LLP au susţinut că propriile acţiuni financiare ale Rihannei sau lipsa acestora şi acţiunile angajaţilor ei au reprezentat motivele care au făcut-o pe artistă să înregistreze pierderi financiare, nu sfaturile lor. Ei au respins, totodată, acuzaţia cântăreţei, care a spus că a plătit acestei firme un comision peste medie, de 22%.

În prezent, averea cântăreţei Rihanna, în vârstă de 25 de ani, este estimată la 43 de milioane de dolari. Rihanna şi-a lansat primul album discografic în 2005, iar primul ei single devenit nr. 1 a fost piesa ”S.O.S.”. Cele mai recente albume ale sale sunt ”Talk That Talk” (2011) şi ”Unapologetic” (2012). Albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de exemplare pe plan mondial, iar cântăreaţa a fost recompensată cu şase premii Grammy.