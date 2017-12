Robbie Williams suferă de o maladie misterioasă

Cântăreţul britanic Robbie Williams a declarat într-un interviu recent că suferă de o maladie misterioasă, care i-a indus, în ultimii ani, stări de depresie şi un comportament letargic. Cântăreţul britanic a declarat că abia recent a descoperit că ceea ce credea că era o depresie era în realitate o boală complet diferită, iar viaţa lui s-a schimbat dramatic după ce medicii l-au diagnosticat cu această afecţiune. “Credeam că eram o persoană letargică şi deprimată. Credeam că aşa era felul meu de a fi. Am aflat, însă, în urmă cu câteva luni, că de fapt eram bolnav, contractând în mod accidental acea boală despre care nu vreau să dau alte detalii, iar maladia de care sufeream era aceea care mă făcea să fiu letargic şi deprimat. O aveam de câţiva ani, fără să ştiu, iar acum sunt sub tratament. Mi-a schimbat viaţa”, a declarat starul britanic.

Cântăreţul în vârstă de 36 de ani a vorbit, totodată, despre încercările sale de a face faţă statutului de vedetă, recunoscând că a luat-o puţin razna. Artistul consideră, însă, că acest lucru era de aşteptat, din cauza imensului succes avut în calitate de membru al grupului Take That, iar apoi în calitate de cântăreţ solo. “Nu cred că cineva reacţionează bine cu adevărat atunci când atinge un anumit nivel de celebritate. Elton John a luat-o puţin razna, Elvis Presley a luat-o puţin razna, eu am luat-o puţin razna. Fiecare dintre noi, la un moment dat, la un anumit nivel, se sminteşte puţin”, a declarat Robbie Williams. Vorbind despre primul său single din cariera solo, un cover după celebra piesă “Freedom” a lui George Michael, pe care Robbie Williams l-a lansat în 1996, cântăreţul a declarat că, după plecarea din grupul Take That, ar fi trebuit să îşi ofere o vacanţă pentru a-şi învinge dependenţa de alcool. “Am înregistrat «Freedom» pentru a scăpa de fosta mea casă de discuri. Am făcut-o într-o manieră oribilă. Se întâmpla înainte de a-mi trata dependenţa de alcool şi tocmai terminasem de băut toate sticlele de pe raftul de sus al minibarului - întregul raft, băusem toate sticlele de lichior şi alte spirtoase - iar apoi am filmat videoclipul. Eram într-o stare extrem de proastă şi nu am făcut cea mai bună alegere. Am înţeles că trebuia să mă internez într-o clinică specializată. Eram un alcoolic”, a adăugat artistul britanic.

Robbie Williams a vândut, de-a lungul anilor, peste 57 de milioane de albume pe plan mondial şi a câştigat mai multe Brit Awards decât oricare alt artist. Cântăreţul britanic a trăit în ultimii ani la Los Angeles, după ce s-a externat, în martie 2007, dintr-o clinică de tratare a dependenţei de medicamente. În noiembrie anul trecut, el şi-a lansat cel mai recent album, “Reality Killed the Video Star”. În luna iulie, Robbie Williams a făcut public faptul că se va reuni cu formaţia Take That, pe care a părăsit-o în 1995, pentru a se lansa într-o carieră solo. Cei cinci membri ai formaţiei Take That nu au mai cântat împreună de 15 ani, dar vor lansa un nou album în noiembrie.