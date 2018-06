Româncă dispărută la Roma! Cazul, prezentat într-o emisiune tv din Italia

Mobilizare uriaşă în Italia pentru găsirea unei românce de 21 de ani, dispărută subit de 2 luni la Roma. Familia și prietenii Amaliei au împânzit orașul cu afișe cu imaginea fetei în speranța că vor afla ceva, iar cazul ei a fost prezentat inclusiv într-o emisiune de televiziune.

Amalia a dispărut pe 16 aprilie la Roma. De atunci nimeni nu mai ştie nimic de ea. Disperaţi, familia şi prietenii tinerei au împânzit oraşul cu afişe cu imaginea acesteia. " Ajutaţi-ne să o găsim", este mesajul postat de prietena fetei pe reţelele de socializare.

„O căutăm pe Amalia Voican (Nena Panic). Vă rugăm, în special cei care stau în Roma, dacă aveți vreo informație, contactați-mă. Pentru amicii care-i are (Amalia – n.r.) la Roma, scoateți la imprimantă fotografiile și lipiți-le prin cartiere, faceți asta pentru ea și pentru toți", a scris Romina și pe Facebook. Românca are 1,60 înălţime, ochii căprui, parul negru, iar pe corp are mai multe tatuaje.