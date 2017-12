România - ţara cu cele mai puţine femei angajate cu contract temporar

Cu o rată a şomajului mult sub media europeană, România este interesantă pe piaţa muncii mai mult pentru lucrătorii din afara graniţelor. Asta întrucît fenomenul plecării la muncă în străinătate este de trei ori mai intens decît la începutul anilor 2000, în lipsa muncitorilor calificaţi plecaţi pe drumurile străinătăţii, ţara noastră devenind o atracţie pentru asiatici. Problema deficitului de pe piaţa muncii are şi un aspect pozitiv, studiile realizate de Eurosat arătînd că România este unul dintre cele cinci state europene în care rata şomajului în rîndul femeilor este mai mică decît în cazul bărbaţilor. Rata europeană a şomajului demonstrează că femeile fără loc de muncă din spaţiul comunitar sînt cu aproape două procente mai multe decît bărbaţii. În timp ce rata şomajului în UE la începutul acestui an era de 8,5% pentru femei şi 6,7% pentru bărbaţi, doar 6,4% din românce fac parte din rîndurile celor fără un loc de muncă. Celelalte ţări în care numărul şomerilor bărbaţi îl depăşeşte pe cel al femeilor sînt Irlanda, Letonia, Lituania şi Marea Britanie, însă româncele sînt cele mai defavorizate la angajarea cu contracte temporare. Conform Eurosat, cele mai mari diferenţe între şomajul în rîndul femeilor şi cel în rîndul bărbaţilor se înregistrează în Grecia (13,3% pentru femei, 5,4% la bărbaţi), Spania (11,9% pentru femei, 6,2% pentru bărbaţi), dar şi Republica Cehă (8,6% la femei, 5,1% - bărbaţi). În prima jumătate a anului trecut, aproape 15% din femeile din Uniunea Europeană erau angajate temporar, România (1,8%), Estonia (2,2%) şi Lituania (2,8%) fiind ţările cu procentul cel mai mic de femei angajate temporar. De altfel, ţara noastră are şi cea mai scăzută speranţă de viaţă în rîndul femeilor. Dacă în 2005 speranţa de viaţă a româncelor era de 75,4 ani, în 2050 ea va creşte pînă la 82 de ani. Cea mai mare speranţă de viaţă pentru femei, în urmă cu doi ani, era în Spania (83,9 ani), urmînd ca, în 2050, franţuzoaicele să conducă în topul celor mai longevive europence, cu o medie de 89,1 ani.