România are doi vicepreședinți în Parlamentul European

"TRĂDĂTOAREA" Social democratul german Martin Schulz a fost reales preşedinte al Parlamentului European (PE) ieri, din primul tur, în baza unui acord de coaliție cu principalele forţe eurofile, şi anume PSE, PPE (centru-dreapta) şi liberalii. El a obţinut 409 voturi "pentru" dintre cele 612 exprimate. A urmat alegerea celor 14 vicepreședinți. PPE a propus şase candidaţi, printre care şi Adina Vălean (soția liberalului Crin Antonescu), pentru cele şase posturi de vicepreşedinte pe care le are, în timp ce grupul S&D are alocate trei posturi, una dintre propuneri fiind Corina Creţu. În mod normal, în urma rezultatului alegerilor, S&D ar fi putut avea cinci posturi, dar a renunţat la două pentru a obţine funcţia de preşedinte al Parlamentului European, pentru jumătate din mandat. Social democratul Cătălin Ivan a anunțat, ieri, că delegația PSD nu a votat-o pe Adina Vălean, care a candidat din partea PPE: "În primul rând o susținem pe Corina Crețu, pentru că ea trebuie să fie vicepreședinte al PE după toată activitatea pe care a depus-o". El explică și de ce nu au votat-o social democrații pe soția lui Antonescu: "În general, trădătorii îşi merită soarta, iar eu nu pot s-o văd altfel pe Adina Vălean decât ca pe un trădător. Am dus multe bătălii împreună, ştiu cât de vehementă era împotriva lui Traian Băsescu într-o anumită perioadă. Schimbarea asta radicală de discurs pe noi ne-a uimit, ca să folosesc un cuvânt elegant. Voturile noastre nu le are, pentru că, oricât de mult ne-am dori ca România să aibă cât mai mulţi reprezentaţi în funcţiile importante din PE, contează şi calitatea acestora".

LOBBY PENTRU VOTUL DIN PE Adina Vălean (PNL) şi Corina Creţu (PSD) au fost alese, ieri, în funcţii de vicepreşedinte al Parlamentului European, Vălean obţinând, din primul tur, 394 de voturi, iar Creţu, din al doilea tur, 406 voturi. În primul tur al alegerilor din PE pentru cele 14 funcţii de vicepreşedinte au votat 729 de europarlamentari, 717 voturi fiind valabil exprimate. După primul tur, şase dintre candidaţi au obţinut majoritatea necesară, de cel puţin 359 de voturi, şi au fost aleşi în funcţiile de vicepreşedinte.