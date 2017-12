România, singurul stat european în care adulții vor fi vaccinați cu forța?

08:22:55 / 06 Noiembrie 2017

Foarte Bine !

Initiativa e buna ! Rolul vaccinurilor e incontestatil dar de ce trebuie si Obligatoriu pt. o solutie particularizata. Adica sw vaccineaza pt. ceva dar ceva ala este necesar ? Asta zic aia din minister, iar ceva ala inseamna cam destul de multe cu vaccinuri "interpretabile" relativ beneficiu-risc-nevoie_reala iar de firmele producatoare inca nu se zice nimica. Acelasi vaccin poate fi produs de mai multe firme, iar nu se zice daca se poate alege si producatorul sau asta vine impus prin contractul cadru. Destul de multe aspecte interpretabile adica Obligatoriu asta are destula cu nuanta. Mai bine poate ar fi un Optional si o Campanie Sustinuta realtiv la unde sa fie prezentate toate detaliile. Inca un aspect, un protest cu 4 persoane si citeva mizgilezi nu poate fi luat in serios pt. o initiativa mai ampla. Poza mai degraba arata niste nemultumiri individuale si in nici un caz un protest serios anti-vaccin., desi initiativa este de apreciat. Cine apreciaza si cum pai depinde de cei 7 ani !