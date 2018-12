Românii ar prefera un guvern tehnocrat şi un preşedinte cu „mână de fier”

Românii, în mare parte dezinteresaţi de politică, au încredere în Armată, preferă ca ţara să fie condusă de un guvern tehnocrat şi de un preşedinte cu „mână de fier” şi, deşi cred că Europa şi România merg în direcţii greşite, majoritatea spun că situaţia economică a familiei lor este una foarte bună. Acestea sunt rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Inscop Research. Studiul sociologic „Valori, percepţii şi reprezentări ale populaţiei în România şi SUA” are la bază două sondaje de opinie realizate simultan de Inscop Research (România) şi The Polling Company (Statele Unite). Sondajele au fost realizate în România, în perioada 12 – 23 octombrie 2018, iar în SUA, în perioada 19 – 22 octombrie 2018. La fiecare dintre acestea au participat 1.050 de persoane cu vârste de 18 şi peste 18 ani. Cât priveşte România, au fost intervievaţi oameni din fiecare judeţ al ţării şi din fiecare sector al Bucureştiului. Majoritatea românilor, mai exact 74% dintre cei care au răspuns, consideră că România merge într-o direcţie greşită şi 19% cred că înspre una bună, în timp ce în cazul americanilor, 46% cred că SUA merge într-o direcţie bună şi 44% o consideră greşită. Din punct de vedere economic, peste 70% dintre respondenţii din România consideră că situaţia economică actuală a ţării lor este proastă (57%) sau foarte proastă (16%). Sub un sfert dintre cei chestionaţi evaluează pozitiv situaţia economică a României.