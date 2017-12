Românii ar putea fi obligați să voteze. Vezi ce spune AEP!

08:39:26 / 22 August 2016

un constantean

In tara de unde a izvorat democratia, Grecia, votul este obligatoriu, si mai sunt tari in Europa unde votul este obligatoriu, din punctul meu de vedere, ar trebui sa fie si la noi, 1- nu se incalca nici un drept al nimanui, asa cum am vazut in comentarii, 2-nu te obliga nimnei sa votezi pe cineva, asa cum am vazut in comentarii, din contra daca nu ai cu cine sa votezi, anulezi votul , prin punerea stampilei pe mai multi candidati sau inafara chenarului de vot, 3-nu se mai pot frauda alegerile, sau cum se spune au votat si mortii, este simplu, adoptandu-se votul obligatoriu, AEP, si autoritatile sunt obligate sa actuelizeze la sange listele de vot, si daca suntem sa zicem 10 milioane de votanti trecuti pe liste, nu ar trebui sa fie la sfasir decat asa: x pentru, y impotiva z, anulate in total trebuie sa iasa 10 milioane, nici mai mult nici mai putin 4- se va evita circul de dupa, noi nu am fost la vot, dar astia nu sunt buni, 5- democratia inseamna si asumarea raspunderii, Sper sa se adopte aceasta lege, pentru noi este f benefica.