Românul cere să mănânce mizerii, nu i le bagă nimeni pe gât

18:12:51 / 26 Februarie 2017

dupa ce ati adus populatia intr-o saracie lucie,

se gasesc unii sa dea sfaturi.Pai stai ba linistit ca oamenii daca isi permiteau,cumparau mancare buna.vad zilnic la piatza batrani(rusine baa,excrocilor care-ati condus si conducetzi Romania)care in afara de oua si spinari de pui nu pot cumpara nimik!Se mananca si nivelul de trai e mai prost de 10 ori ca pe timpul lui Ceausescu,pentru oamenii de rand,obisnuiti,ca mine.Astia care va voteaza ba,Ciocoilor moderni!Saracia oamenilor nu are nimik de-a face cu faptul ca voi astia care aprobati mancarea din farfuriile noastre nu va faceti treaba!In alte tzari se face puscarie ani multi pentru mancare contrafacuta!Impuneti bisnitzarilor care vand si produc sa nu mai otraveasca populatia,aici e secretul!S-au trezit "lupii moralisti"sa dea vina tot pe omul de rand! Bine ca-i urcatzi in autobuze pe batranii aia sarmani,sa va apere fundurile coborate din masini de lux!