Rupert Murdoch a pus ochii pe „Financial Times

Magnatul australiano-american Rupert Murdoch şi emiratul Abu Dhabi se află în negocieri avansate în vederea achiziţionării grupului Financial Times, pentru 1,2 miliarde de dolari, circa 920.000 de euro. Informaţia a fost dată publicităţii ieri, de revista malaeziană „The Edge Review”. Discuţiile sunt în curs de peste o lună şi s-ar putea încheia săptămâna viitoare, susţine „The Edge Review”, o revistă regională politică şi economică, în general, bine informată. Citând, fără a le nominaliza, surse apropiate de dosar, revista menţionează că Rupert Murdoch şi Abu Dhabi Media Group, o societate publică, intenţionează să cumpere împreună grupul Financial Times, ce include cotidianul economic eponim, dar şi 50% din revista „The Economist” şi alte servicii de informaţii financiare. Abu Dhabi Media Group ar urma să controleze circa 75% din noua entitate, iar Rupert Murdoch, restul. Grupul lui Rupert Murdoch, News Corp., deţine, printre altele, „The Wall Street Journal” şi „The New York Post”, precum şi postul de televiziune american Fox şi studiourile 20th Century Fox. Vineri, odată cu închiderea Bursei de la New York, grupul s-a împărţit în două, News Corp. va reuni jurnalele, în timp ce o nouă entitate, denumită 21st Century Fox, va deţine studiourile şi televiziunile.