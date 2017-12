S-a înfiinţat Asociaţia copiilor şi tinerilor cu diabet

Ziua internaţională a diabetului - celebrată ieri la nivel mondial - este, în fiecare an, un prilej de a reaminti populaţiei că afecţiunea este o problemă majoră de sănătate. Într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii Publice (MSP) se arată că, în ultima vreme, boala, extrem de periculoasă prin complicaţiile sale, are o răspîndire mondială semnificativă, indiferent de vîrstă. Medicii susţin că aproape jumătate dintre copiii români sînt obezi, fapt care devine alarmant, în primul rînd pentru viaţa lor, dar şi pentru sănătatea naţiunii. România are estimat un număr de peste 500.000 pacienţi diabetici, numărul real al bolnavilor fiind, cu siguranţă, mai mare. Din datele obţinute după un an de derulare a Programului naţional de evaluare a stării de sănătate (PNESS) rezultă că aproape o treime din populaţie a fost depistată cu risc pentru diabet. Suma fixă pentru un copil cu diabet zaharat insulinodependent este 180 lei/lună, iar pentru un adult cu diabet zaharat insulinodependent este 60 lei/lună.

La Constanţa, 80 de copii, diagnosticaţi cu diabet

La Constanţa a fost înfiinţată Asociaţia copiilor şi tinerilor cu diabet “Sweet Land”, organizaţie condusă de Liliana Moldoveanu. Lansarea oficială a avut loc în prezenţa unui public numeros, personalităţi locale dorind să fie alături de cei care au avut iniţiativa să pornească o asemenea activitate. Preşedintele asociaţiei a declarat că obiectivele principale sînt de informare, dar şi de educare, a copiilor suferinzi, dar şi a părinţilor. Prezentă la întîlnire, prof. Mărioara Cojoc, candidat PSD, pentru Colegiul 10 Constanţa, a lăudat iniţiativa de înfiinţare a unei asociaţii pentru copiii şi tinerii bolnavi, declarînd că apelul la normalitate al reprezentanţilor asociaţiei este un pas important. Ea a ţinut să precizeze că a cunoscut tineri bolnavi, dar şi familii, care nu se deosebesc cu nimic de alte persoane sănătoase. La rîndul său, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, candidat PSD pentru Senat pentru Colegiul 4 Constanţa, a declarat că diabetul este o afecţiune care are, la un moment dat, efecte la nivel de vase, dar şi la nivelul aparatului cardiovascular. „Pe lîngă tratamentul clasic acordat copiilor, trebuie să gîndim şi să visăm la ceva mai bun. Trebuie să ne gîndim că la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară avem dotarea, avem resursele umane, avem aproape totul pentru a putea trece la cercetare, pentru a putea să dezvoltăm transplaturile de organe, în special de pancreas. De asemenea, trebuie să ne gîndim şi la tratamentul diabetului cu celule pancreatice sau celule stem care să se dezvolte spre celule pancreatice insulino-secretante”, a explicat prof. dr. Pătruţ. El susţine că toate aceste posibiltăţi terapeutice care ar rezova radical boala, în acest caz diabetul, pot fi puse la punct prin cercetare în clinica pe care o coordonează. În cadrul unităţii, va funcţiona, nu peste mult timp, o bancă de celule, ţesuturi şi organe, singura din România de o asemenea dimensiune şi capacitate, dotată cu aparatură de ultimă oră şi care va fi introdusă în circuitul european prin afilierea la Eurotransplant - cea mai mare societate de profil din Europa.