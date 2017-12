S-a întors acasă

Agentul şef Gabriel Florescu s-a întors ieri după-amiază acasă, după aproape trei săptămâni de la teribilul accident în care a fost implicat în timpul unei misiuni. A fost întâmpinat în curtea Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa de zeci de colegi, care l-au aplaudat pentru curajul extraordinar de care a dat dovadă în această perioadă dificilă. Mulţi dintre ei au început să plângă în momentul în care Florescu a coborât din maşină şi s-a îndreptat spre ei. „Vreau să vă mulţumesc pentru tot! Ştiu că toţi aţi fost alături de mine şi de familia mea în aceste săptămâni, am simţit acest lucru. Cu ajutorul bunului Dumnezeu am reuşit să trec peste momentele grele pe care mi-a fost dat să le înfrunt şi pentru asta sunt recunoscător! Am trăit un sentiment extraordinar când am ştiut că toţi vă gândiţi la mine... Am ştiut de la bun început că fac parte dintr-un colectiv deosebit şi nu m-am îndoit niciodată de colegii mei. Am reuşit să mă refac foarte repede datorită bunului Dumnezeu şi datorită echipei de medici care a avut grijă de mine la Bucureşti. Doctorii care m-au operat au luat de fiecare dată cele mai bune decizii şi am putut avea încredere în ei”, a spus agentul şef Gabriel Florescu imediat după sosire. El a adăugat că îşi doreşte să lucreze în continuare în cadrul Poliţiei. „Vreau să fiu alături de colegii mei şi pe mai departe. Mi-am exprimat această dorinţă încă de când eram la Bucureşti, în spital. Acolo am fost primit de inspectorul general al Poliţiei Române, care ştia despre cazul meu şi a vrut să mă felicite pentru tăria pe care am avut-o în ultimele săptămâni”, a mai spus Florescu. „Mă bucur că Gabriel Florescu s-a întors la Constanţa pentru că avem mare nevoie de el, de experienţa lui. Aştept să revină la serviciu. Nici nu se pune problema ca el să nu-şi poată continua activitatea în cadrul Poliţiei. Aici este locul lui şi vreau ca el să ştie acest lucru”, a declarat cms. şef Adrian Rapotan, prim adjunctul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. „Este un moment emoţionant pentru mine, pentru noi toţi. Am ştiut că are în el tăria de a depăşi aceste clipe dificile şi mă bucur că nu m-am înşelat. Rar mi-a fost dat să văd un caracter atât de puternic precum al lui. De aceea avem atâta nevoie de el aici şi aşteptăm momentul în care se va întoarce la serviciu”, a spus, la rândul său, cms. şef Constantin Dancu, şeful SPR Constanţa.

Amintim că agentul şef Gabriel Florescu, de 33 de ani, a suferit răni grave în 12 decembrie, după ce a fost lovit de o maşină în timp ce se afla în misiune. Gabriel Florescu efectua cercetări la locul unui accident petrecut pe Drumul Naţional 3, între localităţile Pietreni şi Viişoara. Încheiase investigaţiile şi se afla în spatele laboratorului criminalistic mobil, parcat în afara carosabilului. Lucrătorul SPR urcase în autoutilitară echipamentul folosit pentru măsurători. În momentul în care a închis uşile dubei, a fost lovit de un autoturism Ford, condus dinspre Pietreni către Viişoara, de Emra Amet, de 20 de ani, din Amzacea. În urma impactului, Gabriel Florescu a suferit răni grave la piciorul stâng şi a fost transportat la Spitalul Judeţean Constanţa, de unde a fost transferat la Spitalul Floreasca, din Bucureşti. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva piciorul, care i-a fost amputat.