S-a prins şi ministrul Sănătăţii! Avem mare nevoie de ambulanţe noi!

După miile de solicitări la ambulanţe din acest weekend, ministrul Sănătății, Florian Bodog, crede că licitația pentru ambulanțe trebuie să fie pornită cât mai repede. "Am transmis protocolul semnat conform programării făcute de către Guvern la momentul respectiv, de către Secretariatul General al Guvernului, și am transmis toate documentele de la Ministerul Sănătății, din punctul nostru de vedere considerăm că lucrurile sunt în regulă. Eu cred că această licitație trebuie pornită cât mai repede. Am spus din start că îmi doresc ca această licitație să fie pornită în condiții legale în așa fel încât nimeni să nu o poată contesta, nimeni să nu o poată opri", a spus Bodog.

El a afirmat că documentele necesare au fost semnate de ministrul de Interne, Carmen Dan, și secretarul de stat în MAI, Raed Arafat. Potrivit ministrului, ambulanțele vor fi achiziționate în mai multe etape. "Ele vor fi achiziționate în mai multe etape în funcție de timpul în care se finalizează licitația, vor fi achiziționate ambulanțe de mai multe tipuri: ambulanțe de intervenție rapidă, vor fi achiziționate ambulanțe de tip A de tip B, C. Vor fi achiziționate și ambulanțe de tip SMURD", a mai susținut demnitarul.

Ministerul Finanțelor Publice va aloca, la rectificarea bugetară din vară, 50 - 60 milioane lei pentru achiziția de ambulanțe, declara la începutul lunii fostul ministru al Finanțelor, Viorel Ștefan. "Cu siguranță vom găsi o soluție de finanțare la rectificarea din vară. Efortul bugetar în evaluarea mea este unul sustenabil, între 50 - 60 milioane lei. Cu această sumă s-ar rezolva problema achizițiilor pentru anul acesta", a spus Ștefan.

El a precizat că această sumă i-a fost indicată de către celelalte autorități. "Asta știu că este suma care mi-a fost indicată pentru a vedea dacă la rectificare poate fi susținută și răspunsul este da", a mai arătat ministrul Finanțelor.

Fostul premier Sorin Grindeanu a cerut ca licitația pentru achiziția de ambulanțe să fie coordonată de Secretariatul General al Guvernului (SGG). Scandalul ambulanţelor a pornit de la secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, (MAI) Raed Arafat, care a afirmat, în urmă cu o lună, că funcționari din cadrul Ministerului Sănătății au "sabotat" continuu procesul de dotare a serviciilor de Ambulanță și SMURD și că anunțul ministrului Florian Bodog (ministrul Sănătății, n.r.) privind demararea procedurii de achiziție pentru ambulanțe "ascunde multe adevăruri nespuse", fiind, în opinia sa, "un anunț al întârzierii achizițiilor de ambulanțe". La rândul său, ministrul Sănătății susține că motivele care au determinat "disputa publică" pe tema achizițiilor de ambulanțe pentru SMURD sunt "artificiale" și consideră că problema poate fi rezolvată cu "o directă comunicare".