S-a ridicat la cer!

Tînărul de 29 de ani care, la începutul acestei săptămîni, i-a solicitat preşedintelui Traian Băsescu să fie eutanasiat pentru că era grav bolnav şi nu mai suporta suferinţa, a murit sîmbătă seara, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, unde era internat de ceva timp. Purtătorul de cuvînt al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, dr.Florian Stoian, a anunţat că decesul lui Eugen Constantin Anghel a fost declarat la ora 18.20 şi a survenit în urma unui stop cardiorespirator ireversibil. Medicii îl diagnosticaseră pe Eugen cu nu mai puţin de zece boli, printre care ciroză hepatică virală B, insuficienţă hepatică cronică, icter, ascită, hernie ombilicală şi hernie inghinală. Eugen Anghel s-a născut în 1979, în Piatra Neamţ, fiind abandonat de părinţi şi crescînd într-un centru de plasament. „Cînd eram mic, am fost la „ambasadă”. Aşa îi spuneam noi la orfelinat. Nu-i cunosc pe părinţii mei, ştiu doar că tatăl meu a murit acum mai mult timp, iar mama am auzit că încă mai trăieşte, dar nu ştiu pe unde este”, povestea tînărul, cu cîteva zile în urmă. După ce a împlinit 18 ani, el a părăsit centrul de plasament şi a fost luat în armată, pentru a-şi satisface stagiul militar, obligatoriu la acea vreme. La 20 de ani s-a angajat la Şantierul Naval Constanţa, însă nu pentru mult timp pentru că a aflat că este grav bolnav şi că trebuie să întrerupă orice activitate. După mai multe analize, medicii i-au spus că suferă de ciroză hepatică cu virus B. „Am stat internat două săptămîni la reanimare şi încă o săptămînă la Secţia de Gastroenterologie de la SCJU. După ce am fost externat, am fost şi la Fundeni, pentru a mă trece pe lista de transplant pentru ficat. De atunci, tot aştept. Din cauza bolii, nu am mai fost apt de muncă, motiv pentru care am intrat în concediu medical. În 2004, m-am întors în Piatra Neamţ pentru a face actele în vederea intrării la pensie pe caz de boală. Din cauza bolii, am ajuns la Spitalul din Piatra Neamţ cu hemoragie digestivă şi am rămas internat o săptămînă”, îşi aducea aminte tînărul. După ce a ieşit din spital, el a revenit la Constanţa şi a decis să-şi facă mutaţie pentru a nu mai fi nevoit să se deplaseze pînă în Piatra Neamţ. Din 2004 şi pînă în prezent, Eugen a trecut pragul SCJU aproape periodic, din cauza afecţiunilor care i-au transformat viaţa într-un adevărat calvar. Ultima oară s-a internat în urmă cu aproximativ două săptămîni. Tot atunci, a scris şi o scrisoare pe care i-a trimis-o preşedintelui României, Traian Băsescu. El cerea cu insistenţă să fie eutanasiat, afirmînd că nu mai suportă boala şi nici ideea că nu se poate face nimic pentru el. „Nu este vina doctorilor. Dimpotrivă, ei s-au purtat foarte bine cu mine şi au încercat să mă ajute, atît cît le-a stat în putinţă. Dar nu mai am pentru ce să trăiesc. Transplantul se lasă aşteptat, iar starea mea de sănătate se deteriorează pe zi ce trece. Nu mai suport boala şi suferinţele pe care aceasta mi le aduce”, spunea Eugen. Imediat după mediatizarea rîndurilor adresate preşedintelui ţării, s-au sesizat reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române, care s-au oferit să-i întindă o mînă de ajutor. Eugen a primit vizita Înaltului ierarh tomitan, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, dar şi promisiunea unui ajutor medical. „Am vorbit cu acest tînăr mai mult de o oră, însă am înţeles că acesta avea, înainte de toate, o boală a spiritului. Nu cred că ar fi intenţionat să se sinucidă, ceea ce ar fi fost oricum un gest dramatic. Este datoria noastră ca, în astfel de situaţii, să întindem o mînă de ajutor şi să încercăm să alinăm suferinţele oamenilor”, declara IPS Teodosie.