S-a stabilit data meciului FCSB - CFR

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat marți, pe site-ul oficial, programul jocurilor din etapa a 7-a a play-off-ului şi play-out-ului Ligii 1. Mult așteptata confruntare dintre primele două clasate, FCSB și CFR Cluj, va avea loc duminică, 29 aprilie, de la ora 20.45, pe Arena Națională din București. FC Viitorul va întâlni pe CS Universitatea Craiova, în deplasare, sâmbătă, 28 aprilie, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Programul partidelor se prezintă astfel -

Vineri, 27 aprilie

ora 20.45: FC Voluntari - Juventus București

Sâmbătă, 28 aprilie

ora 18.00: ACS Poli Timişoara - Concordia Chiajna

ora 20.45: CS Universitatea Craiova - FC VIITORUL

Duminică, 29 aprilie

ora 17.30: Gaz Metan Mediaș - FC Botoşani

ora 20.45: FCSB - CFR Cluj

Luni, 30 aprilie

ora 18.00: Sepsi Sf. Gheorghe - Dinamo București

ora 20.45: Astra Giurgiu - CSM Poli Iaşi

Meciurile vor fi transmise în direct de Look TV sau Look Plus, Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1.

