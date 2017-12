Sacul subvenţiilor europene se deschide pentru fermierii români

După un an în care agricultura românească a trecut de la agonie la extaz, ţara noastră fiind la un pas să piardă sprijinul autorităţilor de la Bruxelles, subvenţiile la hectar au devenit realitate. Pe lîngă fondurile acordate de statul român, plăţile la hectar din partea UE vor intra săptămîna viitoare în conturile unei prime tranşe de circa 390.000 de fermieri, din 24 de judeţe, printre care şi Constanţa. Potrivit ministrului Agriculturii, Dacian Cioloş, fermierii care îndeplinesc toate condiţiile solicitate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) vor primi cîte 50,5 euro pentru fiecare hectar de teren. „În această săptămînă voi trimite o scrisoare comisarului Fischer Boel, în care să confirm că în aceste judeţe controlul administrativ a fost finalizat. Nu vom aplica un coeficient de reducere, pentru că suprafaţa eligibilă este sub cea de referinţă, de 8,7 milioane de hectare, astfel că valoarea plăţii va rămîne cea stabilită, de 50,5 euro pe hectar”, a afirmat Cioloş. Pentru a putea intra în posesia banilor cuveniţi, agricultorii trebuie să depună cererile pentru subvenţiile pe hectar aferente anului 2008 în intervalul 3 martie - 15 mai. Cum experienţa anilor trecuţi a arătat că foarte mulţi fermieri au depus cu întîrziere actele necesare, APIA a stabilit un termen de rezervă pentru 16 mai - 9 iunie. Totuşi, cei care optează pentru acest nou termen, vor fi penalizaţi cu 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întîrziere. Acesta este al doilea an în care fermierii vor depune solicitări pentru subvenţia pe suprafaţă din fonduri europene, însă, ca şi în 2007, agricultorii vor primi o invitaţie în care va fi specificată ziua şi ora la care trebuie să vină la sediul local al APIA. De altfel, fermierii care au depus şi în 2007 cereri de sprijin vor primi un formular cu datele pretipărite, dar cu căsuţe libere pentru fiecare rubrică, pentru a înscrie eventualele modificări. De asemenea, fermierii vor avea acces în acest an la o bază de date pe internet, care cuprinde hărţile pe care îşi identifică parcelele, o altă etapă necesară pentru primirea plăţilor la hectar.