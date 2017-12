Săgeata mizează pe ofensivă

EMOŢII PENTRU FUNDA. Aflată pe locul 2 în clasamentul Seriei I, Săgeata Năvodari se pregăteşte pentru derby-ul local cu Farul, programat sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, în etapa a 9-a a Ligii a II-a. Chiar dacă între cele două combatante este o diferenţă considerabilă de puncte, gazdele se aşteaptă la o replică dârză din partea elevilor lui Ioan Sdrobiş şi Gică Butoiu. „Ne aşteaptă un joc dificil, pentru că este un derby între două echipe din acelaşi judeţ. Indiferent de situaţia grea prin care a trecut în această vară, când a fost la un pas de desfiinţare, Farul rămâne o echipă de tradiţie, care poată să pună probleme indiferent de numele adversarei. În plus, Ioan Sdrobiş este un antrenor cu mare experienţă, care a activat mulţi ani la echipe din prima ligă, iar mâna lui se vede în jocul echipei constănţene, chiar dacă se află într-o perioadă de reconstrucţie. Sperăm să facem un joc bun şi să luăm cele trei puncte, care să ne menţină pe locul secund în clasamentul Seriei I”, a declarat antrenorul secund al năvodărenilor, Constantin Funda, care mizează pe forma golgeterilor Marius Jianu şi Sorin Chiţu: „Sunt doi atacanţi foarte talentaţi, care au marcat mai mult de jumătate din golurile echipei în acest sezon, şi sper să înscrie şi sâmbătă. De partea cealaltă, Farul îl are pe Adi Câmpeanu, un golgeter cu experienţă şi cu un simţ extraordinar al porţii, care reprezintă un pericol pentru orice apărare”. Tehnicianul echipei Săgeata a mărturisit că va avea emoţii înaintea întâlnirii de sâmbătă, întrucât a activat timp de două decenii pentru Farul, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. „Va fi un sentiment deosebit, pentru că este un club pe care-l respect şi la care am jucat şi am antrenat mulţi ani. Acum sunt la Săgeata şi-mi doresc ca sâmbătă să luăm cele trei puncte. Cu siguranţă, ca şi în partida de la Ovidiu, cu Viitorul, Farul va avea mulţi fani în tribune, dar sper ca atmosfera să fie una de fair-play”, a explicat Funda.

DUEL CU ZDRÂNCĂ. Şi celălalt antrenor secund, Gică Mina, este convins că Săgeata are prima şansă în confruntarea de sâmbătă. „Pare un simplu meci de campionat, dar, în derby-urile locale, locul în clasament nu contează prea mult. Avem un moral bun şi încercăm să ne menţinem locul fruntaş din clasament, pentru că valoarea lotului ne permite acest lucru. Dacă vom juca la nivelul la care am făcut în primele etape din acest sezon, nu avem cum să pierdem”, a spus antrenorul cu portarii al echipei din Năvodari, care i-a făcut o scurtă caracterizare goalkeeperului de la Farul, Daniel Zdrâncă: „Îl ştiu pe Zdrâncă de mai mult timp, pentru că a fost în pregătiri cu noi şi a evoluat în câteva meciuri amicale. Este un portar bun, dovadă că a primit un singur gol în ultimele cinci jocuri, dar merg pe mâna atacanţilor noştri, Jianu şi Chiţu”. Năvodărenii au reuşit să-l recupereze pe fundaşul dreapta Florin Bold, care va reveni sâmbătă, după trei săptămâni de pauză, în timp ce Decebal Gheară, în urmă cu pregătirea fizică, nu va fi oprit în lotul pentru meciul de sâmbătă.