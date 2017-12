Săgeata Năvodari, în grafic pentru promovare

Candidată la promovarea în prima ligă la fotbal, Săgeata Năvodari şi-a respectat statutul şi, după disputarea primelor zece etape din actualul sezon al Ligii a II-a, se află în plutonul fruntaş al Seriei I. Echipa pregătită de Aurel Şunda ocupă locul 4, cu 15 puncte, la două lungimi de poziţia secundă, în condiţiile în care are un meci mai puţin disputat decât două dintre echipele aflate pe podium.

„Suntem în grafic, mai ales dacă ne uităm în clasamentul adevărului, care ne-ar clasa pe locul secund. Am avut ghinion şi am pierdut două puncte importante, pe teren propriu, cu Unirea Slobozia, când am fost egalaţi pe final după ce am avut un avantaj de trei goluri. Este adevărat însă că am şi avut noroc la Brăila, când am răsturnat situaţia de pe tabela de marcaj şi am învins în ultimele secunde. Dacă ne gândim la numeroasele accidentări şi probleme de sănătate, dar şi la problemele de omogenitate cauzate de faptul că am adus 14 jucători în această vară, cred că am avut o evoluţie bună. În privinţa luptei pentru promovare, nu m-am înşelat înaintea debutului de campionat când am indicat pretendentele la primele două locuri. Mă aşteptam totuşi să apară şi o surpriză, însă ne-am putea gândi la Slobozia, care este la plus trei în clasamentul adevărului”, a declarat antrenorul Aurel Şunda. Tehnicianul grupării de pe litoral se confruntă cu probleme în alcătuirea defensivei, după ce patru fundaşi sunt absenţi pe termen lung din cauza problemelor medicale. „Din păcate, Popa are hepatită şi nu va mai juca în acest tur de campionat, Rusu trebuie să se opereze la ficat şi va absenta până anul viitor, Cheţan are o entorsă la gleznă şi a ratat ultimele trei meciuri, iar Bold a încercat să revină la Tulcea şi a ieşit după nici măcar un minut. Nu prea mai sunt soluţii pentru apărare, dar cei care vor intra trebuie să se descurce”, a explicat Şunda.

DERBY CU BOTOŞANI. Năvodărenii vor continua seria partidelor cu contracandidate la promovare, întâlnind duminică, de la ora 11.00 (în direct la Dolce Sport 2), pe teren propriu, pe FC Botoşani, în etapa a 11-a. În cazul unui succes, Săgeata are şanse mari să urce pe locul secund în clasament. „Trebuie să ieşim bine şi din această confruntare, mai ales că urmează o perioadă de odihnă, în care vom pregăti un finiş de tur cât mai bun. Vom lua meci cu meci şi vom încerca să scoatem cât mai multe puncte. FC Botoşani este cel mai bine organizată echipă din Seria 1, jucătorii au cele mai mari contracte şi nu vom avea o misiunea uşoară”, a spus Şunda. Pentru întâlnirea de duminică, tehnicianul se va putea baza pe Diaby şi Valentin Apostol, care vor reveni după suspendări.