Salarii mai mari și cheltuieli mai mici. Nu e utopie!

Prima zi din februarie a adus vești foarte bune pentru români. Asta pentru că au intrat în vigoare mai multe măsuri care, pe de o parte, scapă populația de anumite cheltuieli, iar pe de altă parte aduc mai mulți bani în buzunar. Concret, de miercuri, au fost eliminate plafoanele în cazul contribuţiilor sociale şi de sănătate, au fost eliminate 102 taxe nefiscale și a crescut salariul minim pe economie cu 200 de lei. Una dintre cele mai importante taxe eliminate de la 1 februarie este cea de Radio-TV, care se achită din acest an direct de la bugetul de stat. O altă taxă care a dispărut de miercuri este cea de primă înmatriculare. Practic, cei care își înmatriculează autovehiculele pentru prima dată nu mai sunt obligați să achite taxa pentru timbrul de mediu. De altfel, profitând de această facilitate, în spiritul neaoș românesc, mii de oameni au dat năvală la serviciile de înmatriculări auto din mai multe orașe ale țării. La fel au procedat și sute de constănțeni, care au luat cu asalt ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Cei mai mulți au mers pentru eliberarea actelor necesare înmatriculării auto. „Trebuie să profităm, nu ştim cine vine la putere şi schimbă iar radical“, a declarat un constănțean. Și dacă tot am amintit de înmatriculările auto, trebuie să notăm că, tot de la 1 februarie, șoferii care încalcă regulile de circulaţie vor plăti amenzi mai mari. În funcţie de gravitatea contravenţiilor comise, amenzile de circulaţie încep de la 290 de lei şi pot ajunge la 2.900 de lei. Amenzile de circulaţie se calculează în puncte, iar un punct reprezintă 10% din salariul minim pe economie. Astfel, şoferii care încalcă regulile de circulaţie rutieră vor scoate din buzunar câte 145 de lei pentru fiecare punct-amendă primit. În funcţie de gravitatea contravenţiilor comise, şoferii pot primi între două şi 20 de puncte-amendă.

SALARIUL MINIM, MAJORAT LA 1.450 DE LEI

Tot de la începutul lunii februarie, salariul minim brut pe ţară a crescut cu 200 de lei. Mai exact, s-a mărit de la 1.250 de lei la 1.450 de lei, pentru un program complet de lucru de 166 de ore, în medie, pe lună, reprezentând 8,735 de lei/oră. Asta înseamnă că salariatul plătit cu minimul pe economie va primi lunar suma netă de 1.065 de lei, cu 140 de lei mai mult decât a încasat până în prezent. Intersant este că angajatorii care vor stabili un salariu de bază mai mic decât cel minim vor putea fi sancționați cu o amendă cuprinsă între 300 și 2.000 de lei, pentru fiecare contract individual de muncă ce se încadrează în acest context. De noua majorare salarială beneficiază aproximativ 1,6 milioane de români, plătiţi cu salariul minim.

MAI MULȚI BANI PENTRU PENSIONARI

Tot ziua de 1 februarie a adus modificări în cazul contribuţiilor la pensiile publice şi la sistemul sănătate. Astfel, începând de miercuri, cei care au o pensie mai mică de 2.000 de lei nu vor mai plăti impozit pe venit. De asemenea, pensionarii nu vor mai fi obligați să achite contribuția la asigurări de sănătate. Măsura a intrat în vigoare după ce Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat un proiect care vizează modificarea Codului Fiscal prin care se elimină plata CASS pentru pensii, precum şi a impozitului de 16% pe venit pentru pensii sub 2.000 lei. Tot de la 1 februarie, impozitul pe venit aplicat microîntreprinderilor cu un singur salariat a fost redus de la 2% la 1%, concomitent cu ridicarea plafonului de venituri până la care o firmă poate fi încadrată în definiţia microîntreprinderii, de la 100.000 de euro la 500.000 de euro. Totuşi, cota de impunere de 3% rămâne neschimbată pentru microîntreprinderile fără niciun salariat.

TRANZACŢIILE IMOBILIARE SUB 100.000 DE EURO, NEIMPOZITATE

De la 1 februarie, tranzacţiile imobiliare, la vânzarea unei case sau a unui teren, cu valori sub 100.000 de euro nu mai sunt impozitate. În cazul sumelor ce depăşesc acest plafon, se percepe un impozit de 3% din diferenţă. Autorităţile speră ca, astfel, să încurajeze vânzarea imobilelor şi, în acelaşi timp, să permită creşterea industriei locuinţelor. În prezent, se aplică un impozit unic, de 3%, pentru tranzacţiile imobiliare de până la 200.000 de lei, inclusiv.

STUDENŢII MERG GRATUIT CU TRENUL, DE LA 1 FEBRUARIE

Tot de la 1 februarie, studenţii de la universităţile de stat, dar şi de la cele private acreditate sau autorizate pot călători gratuit cu trenul, la clasa a II-a. De această facilitate beneficiază 464.000 de studenţi.

ÎNREGISTRAREA FIRMELOR, GRATUITĂ

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) elimină mai multe taxe și tarife, de miercuri, 1 februarie, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 (cea cu 102 taxe nefiscale de la care ne luăm adio - n.r.). Astfel, au fost eliminate taxele pentru operațiunile de înregistrare în RC, respectiv cererea-tip a persoanelor juridice (autorizare de constituire, înmatriculare, autorizare de funcționare prin declarație pe propria răspundere), în valoare de 250 lei, și cea a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, de 90 de lei. De asemenea, nu se mai achită nici taxa de 45 de lei pentru cereri simple de mențiuni. Vor fi eliminate și cererile complexe, care costau 220 de lei (cu două sau mai multe operațiuni, în cazul persoanelor juridice).

CARE SUNT TAXELE NEFISCALE ELIMINATE

Un număr de 22 de taxe nefiscale, percepute pentru diferite servicii prestate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), inclusiv pentru cazier și schimbarea numelui, au dispărut, de asemenea, de la 1 februarie. Astfel, a fost eliminată taxa de 10 lei, plătită până acum pentru eliberarea cazierului judiciar, documentul urmând să fie eliberat gratuit, atât persoanelor fizice, cât și firmelor. De asemenea, dispar opt taxe încasate de Direcția Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor - taxa pentru examinare în vederea obținerii permisului de conducere (A, A1, B, B1 și B+E), în valoare de 6 lei; taxa de permis pentru autovehiculele din categoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb și TV, în valoare de 28 de lei; taxa pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, precum și a celor care au fost respinse de trei ori la examen sau nu au absolvit o școală de conducători auto, în valoare de 84 de lei (toate categoriile, mai puțin B, B1 și B+E); taxa de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor cu o masă totală maximă autorizată de 3.500 kg, în valoare de 60 de lei; taxa similară pentru tot ce depășește pragul de 3,5 t, în valoare de 145 de lei; autorizația provizorie de circulație, de 9 lei; taxa de autorizare a circulației pentru probe, de 414 lei; înregistrarea cererilor de furnizare a unor date din registrul național de evidență a persoanelor, în valoare de 5 lei. Alte trei taxe care dispar sunt cele percepute pentru aplicarea, de către instituțiile prefectului, a apostilei pe actele oficiale administrative, la cererea persoanelor fizice (22 de lei) sau juridice (44 de lei), precum și înregistrarea cererilor de gen (3 lei). În plus, tot de la 1 februarie, din costul pașaportului au fost eliminate taxa pentru serviciul public prestat (22 de lei) și tariful suplimentar pentru eliberarea unui act simplu, temporar (100 de lei). Iată și noile taxe care trebuie plătite pentru eliberarea pașapoartelor: 258 de lei pentru un pașaport simplu electronic, valabil cinci ani și eliberat persoanelor peste 12 ani; 234 de lei în cazul persoanelor sub 12 ani, cu valabilitate de trei ani; 96 de lei pentru un pașaport simplu temporar, valabil un an. De notat că dispare și taxa de 22 de lei, percepută pentru furnizarea datelor din registrul național de evidență a pașapoartelor simple și pentru eliberarea mai multor adeverințe. Nu în ultimul rând, dispar șase taxe extrajudiciare de timbru și două taxe consulare pentru servicii în domeniul evidenței persoanelor și stării civile - taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și domiciliului, eliberarea copiei de pe decizia de schimbare a numelui, eliberarea și preschimbarea actelor de identitate, eliberarea CI provizorii, în valoare de cinci lei; sunt eliminate și taxa de 15 lei, cerută la schimbarea numelui, taxa de 22 de lei, pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și domiciliului, și taxa de 35 de lei, pentru identificarea unei persoane în teritoriul României.