Samara şi Hîrîci se antrenează pentru CM pe echipe din China

După un debut excelent în 2008, Eliza Samara întorcîndu-se de la primul Open al senioarelor din acest an cu două medalii, sportiva constănţeană se pregăteşte pentru Campionatele Mondiale de tenis de masă pe echipe rezervate senioarelor. Jucătoarea antrenată de Liliana Sebe şi Viorel Filimon se antrenează la Constanţa pentru cea mai importantă competiţie pe echipe, care va avea loc în acest an la Guangzhou (China) în perioada 24 februarie - 2 martie. Dacă Samara, Dodean şi Hîrîci au fost alese ca făcînd parte din echipa naţională de senioare datorită rezultatelor din ultima perioadă, celelalte două jucătoare urmează a fi desemnate în urma preselecţiei care va avea loc marţi, la Buzău, unde vor participa alte trei sprtive constănţene: Irina Hoza, Ioana Ghemeş şi Anamaria Sebe. Samara se va afla în pregătire la Constanţa pînă pe 7 februarie, după care va pleca într-un cantonament de cinci zile la Bistriţa, alături de echipa României. De altfel, Eliza s-a arătat încîntată de faptul că a reuşit o evoluţie bună în cadrul competiţiei de la Velenje şi a recunoscut că a avut mari emoţii. “Am avut emoţii, pentru că era prima competiţie din postura de senioară, însă mă aşteptam să obţin o medalie la sub 21 de ani. În schimb, în proba de dublu am avut meciuri foarte grele, dar am beneficiat de un culoar mai bun şi am reuşit împreună cu Dani (n.r.: Daniela Dodean) să cîştigăm o medalie”, a spus Samara, care a fost foarte aproape de a cîştiga medalia de aur la sub 21 de ani, în faţa Danielei Dodean. “Mă aşteptam ca noi două să ne întîlnim în finală, şi m-am bucurat că s-a întîmplat acest lucru. Ne-am mai bătut pentru medalia de aur la junioare, însă a fost pentru prima dată cînd ne-am întîlnit la sub 21. Am avut două şanse de meci, dar nu a fost să fie”, a spus Samara.