Sâmbătă începe Raliul Dakar 2018

Sâmbătă se va da startul în ediția a 40-a a prestigiosului Raliu Dakar, cursă la startul căreia se va alinia și motociclistul sătmărean Emanuel Gyenes. Mani concurează pentru a opta oară în această competiție și are ca obiectiv un rezultat cât mai bun în clasamentul general, după ce a fost inclus de către oficiali la Clasa SuperProducție. Deși inițial s-a înscris la clasa Maraton și la verificările tehnice din Europa motocicleta a fost acceptată pentru această clasă, în Lima oficialii au decis că este mai bine ca Mani să concureze la clasa SuperProducție. Maraton este o clasă în care nu ai voie să schimbi o serie de componente în timpul raliului (inclusiv motorul), iar motocicleta trebuie să fie cât mai apropiată de versiunea vândută de constructor. „Pe 4 ianuarie am fost programaţi la verificările administrative și tehnice finale pentru Dakar 2018. În urma lor am fost nevoit să schimb categoria și să mă mut de la clasa Maraton la clasa SuperProducție. Vineri mergem la primul briefing din acest an, iar sâmbătă pornim în prima etapă: Lima - Pisco”, a scris Gyenes pe Facebook.

Suspensiile WP Cone Valve și amortizorul spate, cu care este echipată în prezent motocicleta lui Mani, au fost considerate mai performante decât ce este admis pentru Maraton. Avantajul mutării la SuperProducție este posibilitatea de a urca mai sus în clasamentul general decât atunci când concurezi la Maraton, la SuperProducție permițându-ți să forțezi mai mult, pentru că nu ai aceleași limitări în ceea ce privește schimbarea pieselor. În 2016, când a obținut cea mai bună clasare a sa în Raliul Dakar, locul 14, riderul Autonet Motorcycle Team a concurat tot la clasa SuperProducție.

În prima dintre cele 14 etape se va merge din Lima în Pisco, pe o legătură de 242 de km, iar proba specială va măsura 31 de km, fiind primul contact cu deșertul Atacama, pe al cărui teritoriu se va concura până pe 11 ianuarie, când se va ajunge în Bolivia. „A trecut foarte mult timp de când nu am mai fost în Atacama. Cred că acum vom merge pe același traseu precum cel din 2012, doar că în sens invers, și mă aștept să fie un început foarte greu. În plus, pentru prima dată de când competiția se desfășoară în America Latină și noi, motocicliștii, vom avea două etape maraton. Nu vom beneficia la finalul zilei de ajutorul echipei de asistență tehnică. Va fi mult mai complicată cursa. Este destul de greu să comunicăm în timpul raliului, pentru că accesul nostru la internet este limitat, însă mă bucur de fiecare dată când reușesc să mă conectez și citesc mesajele de încurajare. Le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi și le urez un an bun!”, a spus Mani Gyenes.

Raliul Dakar sărbătorește patru decenii de existență în 2018, iar organizatorii au pregătit pentru această ocazie specială un traseu extrem de dificil, care va include trei țări, Peru, Bolivia și Argentina, și îi va pune serios la încercare pe concurenți pe cei peste 8.700 km ai săi. Cei aproximativ 500 de competitori prezenți la start, la cele patru categorii (auto, moto, quad și camioane), vor avea de parcurs cea mai lungă distanță totală de până acum, împărțită în 14 etape. Traseul va fi unul variat, caravana urmând să traverseze zone deșertice, drumuri situate la altitudini mari, râuri și dune, până la punctul final al cursei. Totalul este de 8.793 km, dintre care 4.329 km de probe speciale cronometrate.

Iată cum se prezintă traseul Raliului Dakar 2018:

6 ianuarie, prima etapă: Lima (Peru) - Pisco (Peru), 272 km (31 km de probe speciale)

7 ianuarie, etapa a 2-a Pisco - Pisco, 278 km (267)

8 ianuarie, etapa a 3-a: Pisco - San Juan de Marcona, 502 km (295)

9 ianuarie, etapa a 4-a: San Juan de Marcona - San Juan de Marcona, 444 km (330)

10 ianuarie, etapa a 5-a: San Juan de Marcona - Arequipa, 932 km (267)

11 ianuarie, etapa a 6-a: Arequipa - La Paz (Bolivia), 758 km (313)

12 ianuarie, zi de repaus la La Paz

13 ianuarie, etapa a 7-a: La Paz - Uyuni, 726 km (425)

14 ianuarie, etapa a 8-a: Uyuni - Tupiza, 584 km (498)

15 ianuarie, etapa a 9-a: Tupiza - Salta (Argentina), 754 km (242)

16 ianuarie, etapa a 10-a: Salta - Belen, 795 km (372)

17 ianuarie, etapa a 11-a: Belen - Fiambala/Chilecito, 746 km (280)

18 ianuarie, etapa a 12-a: Fiambala/Chilecito - San Juan, 791 km (522)

19 ianuarie, etapa a 13-a: San Juan - Cordoba, 927 km (368)

20 ianuarie, etapa a 14-a: Cordoba - Cordoba, 284 km (119)

