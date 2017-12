Sancţiunea lui Şumudică, suspendată până la finalul actualului sezon

Comisia de Recurs a Federației Române de Fotbal (FRF) a decis să reducă la două luni şi să suspende până la finalul actualului sezon sancţiunea de șase luni aplicată antrenorului formației Astra Giurgiu, Marius Şumudică, de Comisia de Disciplină, pentru activitate de pariere. Suspendat iniţial pentru jumătate de an şi amendat cu suma de 100.000 de lei, antrenorul Astrei va putea sta pe banca echipei sale în etapele de play-off şi în semifinalele Cupei Ligii. Suspendarea de două luni se va activa în startul sezonului 2016-2017 şi va expira în luna septembrie 2016. „Mi-au redus şi amenda la 50.000 de lei. Vor fi acum două meciuri grele cu un adversar rănit. Va fi un play-off interesant”, a declarat Şumudică la ieşirea din sediul FRF.

Antrenorul de la Astra a fost apărat în faţa Comisiei de Recurs chiar de fostul preşedinte al acestei comisii, Dorin Silviu Sabău. Dintre cei cinci membri actuali ai comisiei, doi au lucrat în echipă cu avocatul Sabău.

Avocatul Dorin Silviu Sabău a spus că prima pedeapsă pentru pariere dată în fotbalul românesc nu trebuia să fie una exemplară, pentru că ar fi însemnat „să ne întoarcem în perioada anilor '50”.

În 1990, actualul avocat Dorin Silviu Sabău a fost, potrivit mărturiei judecătorului Dorin Viorel Ursu, ajutorul acestuia la procesul lui Nicu Ceauşescu, fiul lui Nicolae Ceauşescu. În 1995, Dorin Silviu Sabău a fost eliberat din funcţia de judecător militar la Curtea Supremă de Justiţie, printr-un decret prezidenţial semnat de Ion Iliescu. În 2009, Sabău a fost numit de Mircea Sandu în funcţia de preşedinte al Curţii de Arbitraj pentru Fotbal, o instanţă supremă pe linie internă înfiinţată în 2006 şi desfiinţată în urmă cu câţiva ani.

MARICA VA STA DOAR TREI SĂPTĂMÂNI

Ciprian Marica, atacantul formației FC Steaua Bucureşti, va lipsi de pe gazon mai puţin decât se se prevedea. Marica a suferit doar o leziune musculară şi va putea reveni în echipa campioanei en titre în etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 1, a anunțat antrenorul Laurenţiu Reghecampf. „Pentru meciurile următoare nu va fi prezent, dar cred că după pauza echipei naţionale va fi din nou la antrenamente. Este o leziune musculară, a făcut un RMN şi deocamdată e prea devreme să vorbim. Eu vreau ca jucătorii mei să revină cât mai repede pe teren, indiferent de tratamentul pe care îl fac”, a declarat antrenorul echipei steliste. Marica şi-ar fi dorit să se trateze în Serbia, la Marijana Kovacevic, dar patronul echipei s-a opus. „Eu cu patronul și cu Meme luăm deciziile împreună. Tot ceea ce contează este ca jucătorii noștri să fie tratați foarte bine”, a mai spus Reghecampf. Cum naționala României joacă două meciuri amicale, la 23 martie, cu Lituania, și la 27 martie, cu Spania, Marica se va întoarce la antrenamente începând cu 28 martie. Iar dacă recuperarea sa va decurge normal, Marica va putea reveni în etapa a 4-a din play-off, când FC Steaua va juca în deplasare cu Pandurii Tg. Jiu.

SEMIFINALELE CUPEI LIGII

Semifinalele Cupei Ligii-Adeplasat la fotbal programează miercuri și joi manșa tur din penultimul act al competiției. Miercuri, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus), la Pitești, va avea loc întâlnirea FC Steaua București - Astra Giurgiu, iar joi, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), la Chiajna, se va disputa partida Dinamo București - Concordia Chiajna. Meciurile retur se vor disputa la 5 și 6 aprilie, iar finala competiției se va desfășura la 11 mai.