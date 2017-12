Sandra Izbaşa, campioană olimpică la sărituri

Delegaţia României a cucerit ieri al doilea titlu olimpic la Londra, după cel obţinut de Alin Moldoveanu la tir, numărul medaliilor adunate în capitala Marii Britanii ajungând la opt. Eroina tricolorilor a fost Sandra Izbaşa, gimnasta în vârstă de 22 de ani, care a dat peste cap toate calculele hârtiei în finala de la sărituri. Intrată în ultimul act al competiţiei cu a doua notă a calificărilor, sportiva pregătită de Octavian Bellu şi Mariana Bitang a intrat ultima în concurs, după ce a privit cum jumătate dintre concurente nu şi-au stăpânit nervii şi au ratat aterizarea. Mai mult, canadianca Elisabeth Black a fost notată cu 0.000 la prima încercare, după ce a căzut pe burtă, s-a accidentat şi nu a mai putut efectua a doua săritură. Conştientă că are o şansă uriaşă să câştige medalia de aur, Izbaşa, intrată ultima în concurs, a ales să mizeze pe siguranţă. Drept urmare, a avut două execuţii curate şi a primit 15.383 la prima săritură şi 15.000 la cea de-a doua, iar cu media de 15.191 a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, urmată de Mc Kayla Maroney (SUA, 15.083) şi Maria Paseka (Rusia, 15.050).

„Sunt fericită că am reuşit un rezultat destul de bun, dar în acelaşi timp sunt concentrată pentru finala de la sol. Mă bucur din suflet, nu am cuvinte. Îmi doresc din suflet să fac exerciţiile ca acasă”, a declarat Izbaşa. „Este o mare bucurie, o mare realizare profesională şi pentru Sandra, dar şi pentru noi antrenorii, care am convins-o cu greu să facă sărituri de finală. S-a dovedit că a meritat. Finalele pe aparate sunt finalele nervilor tari. Sandra venea cu şansa a doua, după americancă, dar ea a căzut în fund şi Sandra a avut nervii tari să-şi facă săriturile. Le muţumim şi celor de acasă, pentru încurajări şi îi rugăm să o facă până la capăt, dar şi să încurajeze toţi sportivii români, şi pe cei care nu au astfel de rezultate, pentru că simpla calificare la Olimpiadă înseamnă enorm”, a declarat Mariana Bitang. Izbaşa mai are în palmares încă un titlu olimpic, câştigat în 2008, la Bejing, la sol, dar şi două medalii de bronz cu echipa României, la Beijing şi la Londra. Titlul olimpic cucerit de Izbaşa este al cincilea din istorie pentru gimnastica feminină românească la sărituri. Palmaresul general s-ar putea îmbogăţi, România având reprezentante şi în finalele de la sol (Cătălina Ponor şi Sandra Izbaşa) şi bârnă (Cătălina Ponor şi Diana Bulimar), ambele programate mâine.

Din păcate, celălalt reprezentant al României în finalele de ieri, Flavius Koczi, a încheiat ultimul act la sol doar pe locul 7. Gimnastul tricolor a intrat al patrulea în concurs, după ce a obţinut a treia notă în calificări, evoluţia sa fiind notată cu 15.100. Koczi va mai luat startul în finala la sărituri, programată azi.