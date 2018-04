"Sanitas" pichetează Ministerul Finanțelor!

11:24:13 / 20 Martie 2018

nedreptate

Sa fim seriosi intr-o unitate spitaliceasca nu lucreaza numai medici si asistnti care stau la birou munca se face in echipa ,ei au nevoie de infirmieri care distribuie masa,fac curatenie pentru ca nu exista ingrijitori de curatenie in multe unitati , toata munca e facuta de infirmieri e nevoie si de chimisti,de laboranti care lucreaza in laboratoare si efectueaza analizele fara de care medicii nu ar avea diagnosticul si asa mai departe.....toti formeaza o echipa.Deci? sa lucreze doar medicii si asistentele......