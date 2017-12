Şansele de calificare ale HCM-lui în optimile de finală rămîn intacte

Săptămînă de săptămînă... Toate decisive pentru campioana României, Handbal Club Municipal Constanţa. Una a trecut, alta urmează... În doar trei zile, echipa pregătită de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi are de jucat pentru menţinerea în fruntea Ligii Naţionale, joi (ora 19.00) la Bucureşti contra vicecampioanei Dinamo, şi pentru calificarea în premieră a unei echipe româneşti în optimile de finală ale Ligii Campionilor, duminică (ora 17.20) împotriva vicecampioanei Danemarcei, GOG Svendborg TGI Gudme. În ciuda înfrîngerii în faţa celor de la Kiel (28-37), conformă, în cele din urmă, cu calculul hîrtiei, HCM Constanţa are, în acest moment, trei variante de calificare... în condiţiile în care Kiel nu mai poate scăpa decît teoretic locul întîi în grupa E a Ligii Campionilor (cîştigînd deja şi la Gudme şi la Constanţa), iar Banik Karvina are şanse tot teoretice să-l evite pe ultimul (cehii fiind surclasaţi duminică, 45-32 la Gudme), devine clar că lupta pentru calificare se dă duminică, în partida GOG Svendborg Gudme - HCM Constanţa. Iar variantele calificării noastre sînt victoria, egalul şi înfrîngerea la mai puţin de cinci goluri (la Constanţa scorul a fost 33-28) sau la cinci, cu mai multe goluri marcate în deplasare. Asta, bineînţeles, asumînd în calcul succesele celor două contracandidate asupra Karvinei! Aşadar... a fi sau a nu fi... tocmai în Danemarca!

"Oricum nu ne băteam noi cu Kiel pentru calificare. O echipă mult peste valoarea noastră, să recunoaştem, cel puţin în ceea ce priveşte viteza impresionantă de joc! Importante pentru noi erau şi rămîn meciurile directe cu celelalte două echipe”, declara la cîteva secunde după înfrîngerea cu Kiel căpitanul Ionuţ Rudi Stănescu. "Vom lupta pentru victorie şi calificare la Gudme”, era sigur şi Laurenţiu Toma, dar şi Milutin Dragicevic: "Cu Kiel n-am avut timp să respirăm, prea au fost rapizi şi bine pregătiţi. Dar, următorul meci este cel mai important şi vă promit că vom face un rezultat bun în Danemarca”. Onorant este faptul că interul dreapta al lui Kiel şi al naţionalei Franţei, Nikola Karabatic, campion european şi cîştigător cu Montpellier al Champions League, gîndeşte la fel: "Kiel a învins la Constanţa datorită experienţei superioare şi a apărării foarte bune din prima repriză. Gudme este o echipă care are o tactică tipic daneză, cu apărare şase-zero, dar pe care Constanţa o poate învinge, pentru că joacă mereu cu inima şi poate menţine un ritm ridicat tot meciul. Constanţei îi este la îndemîna calificarea”.

Şi Kiel poate fi o variabilă...

Întrebaţi-l pe vicepreşedintele Federaţiei Române de Handbal, Petru Paleu... În urmă cu trei sezoane, Kielul antrenat de croato-germanul Zvonimir Serdarusic, deja calificat, a oferit pe teren propriu victoria şi calificarea echipei croate RK Zagreb (24-28, după ce germanii conduceau la pauză cu 14-10!) în dauna Fibrex-ului Săvineşti, formaţie patronată de Paleu, antrenată de Aihan Omer şi în care juca extrema Mihai Timofte. Chestionat la conferinţa de presă de sîmbătă pe această temă, Serdarusic a răspuns zîmbind... misterios (şi cu mult tîlc): "Este doar o bănuială de-a dumneavoastră... Nu există aşa ceva, nu ne-am dat la o parte niciodată! Fiţi siguri că ne aşteptăm şi ne dorim să cîştigăm în continuare! Urez Constanţei să joace bine contra danezilor şi să se califice”, evitînd mai mult sau mai puţin elegant răspunsul. Atunci, ironia soţii, Kiel a pierdut în sferturile de finală, culmea, tot contra unei echipe ex-iugoslave, Prule Ljubliana.

Handbaliştii constănţeni se mai antrenează astăzi în Sala Sporturilor, mîine făcînd deplasarea în Bucureşti, pentru derby-ul cu Dinamo, de joi. Vor rămîne încă două nopţi în Capitală, iar sîmbătă vor pleca spre Danemarca... O deplasare ce poate deveni istorică!