Săptămâna viitoare începe Liga 1

Pauza competițională este mult mai scurtă în această vară, iar iubitorii fotbalului vor intra „în focuri” de săptămâna viitoare, odată cu disputarea partidelor din cadrul primei etape a sezonului 2015-2016 din Liga 1 la fotbal. În urma revenirii echipei FC Viitorul la Ovidiu, suporterii constănțeni vor putea revedea partide din primul eșalon al fotbalului românesc, meciurile de pe teren propriu ale echipei lui Gică Hagi urmând să se desfășoare pe terenul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, care a fost omologat, vineri, de FRF.

Dar iată cum se prezintă programul primelor două etape - Etapa 1 - vineri, 10 iulie: FC Voluntari - CSMS Iaşi (ora 18.30), Astra Giurgiu - Concordia Chiajna (ora 21.00); sâmbătă, 11 iulie: FC Viitorul - CFR Cluj (ora 18.30), FC Steaua București - Petrolul Ploieşti (ora 21.00); duminică, 12 iulie: CS U. Craiova - FC Botoşani (ora 18.30), ASA Tg. Mureş - Dinamo București (ora 21.00); luni, 13 iulie: ACS Poli Timişoara - Pandurii Tg. Jiu (ora 21.00).

Etapa a 2-a - vineri, 17 iulie: Concordia Chiajna - CSMS Iaşi (ora 18.30), Dinamo București - CS U. Craiova (ora 21.00); sâmbătă, 18 iulie: Petrolul Ploieşti - FC Voluntari (ora 18.30), Pandurii Tg. Jiu - FC Steaua București (ora 21.00); duminică, 19 iulie: CFR Cluj - ACS Poli Timişoara (ora 18.30), Astra Giurgiu - ASA Tg. Mureş (ora 21.00), luni, 20 iulie: FC Botoşani - FC Viitorul (ora 21.00).

Meciurile vor fi televizate de posturile Look TV, Look Plus, Digi Sport și Dolce Sport.